Necmettin Cevheri son yolculuğuna uğurlandı

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri için TBMM'de cenaze töreni yapıldı. Törene Cevheri'nin yakınlarının yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Necmettin Cevheri, tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım, Adalet ve Turizm Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, Şanlıurfa eski milletvekili, ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet ve siyaset insanlarından Necmettin Cevheri'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Eski bakanlarımızdan, Şanlıurfa eski milletvekili, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli devlet ve siyaset adamı Necmettin Cevheri'nin vefat haberinden büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.

Necmettin Cevheri, TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile çok sayıda eski ve yeni milletvekili katıldı.

Cevheri'nin biyografisinin okunmasının ardından 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Dua okundu, ailesi taziyeleri kabul etti.

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

30 Haziran 1930 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelen Cevheri, Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 7 dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Cevheri, Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, devlet bakanlıkları ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.