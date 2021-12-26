"Necip Fazıl en basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçen sene Necip Fazıl Ödülleri'ni kazananları açıklamış fakat töreni yapamamıştık. Necip Fazıl Ödülleri'nde 8. seneyi geride bırakıyoruz. Alim, sanatçı ve şairlerin hayattayken kıymetinin bilinmesini bugün daha iyi anlıyoruz.

80 yıllık çileli ömrü boyunca bu ülkenin ufkunu genişleten üstat Necip Fazıl'ı da rahmetle anıyoruz. Üstat yılmadı, korkmadı, korkutulamadı. O bir dava insanıydı ve hakimler karşısında artık senden bıktık dedirtircesine yoluna devam etti. En basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Vefanın üzerinden geçen 38 yılı geçkin zamana rağmen, üstat bizlere rehberlik etmeyi sürdürüyor.

Üstadın değerli evlatlarından Mehmet beye de şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz bu ödüllerin, kültür sanat hayatımızdaki vesayet zincirlerini parçalamasıdır. İlim ve fikir yoksunu bu kişilerin Necip Fazıl'ı diline dolama sebebi budur. Necip Fazıl nedeniyle bunların konforu bozulmuştur. Sadece AKM'nin inşa sürecinde sergilenen rezillikler bu insanların gerçek yüzünü gösterdi.

Ödüllerimizin kuşatıcı bir anlayışla sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. 2014 yılından beri takdim ettiğimiz Necip Fazıl ödüllerine ahde vefanın tescili olarak bakıyoruz. Her yıl mümtaz ödül sahiplerini tespit eden ödül jürisindeki hocalarımıza teşekkür ediyorum.

ÖDÜL SAHİPLERİ AÇIKLANDI

ŞİİR ÖDÜLÜ

Bu sene listenin ilk sırasında şiir ödülü yer alıyor. Mustafa Aydoğan'a takdim ediyoruz. Dingin, sade üslubuyla okurlarının gönlünü çaldı. Kalp tellerimizi titreten Mustafa Aydoğan kardeşimizi tebrik ediyorum.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Asla pes etme, kar makamı gibi eserleri edebiyat dünyamıza kazandıran Mukadder Gemici'yi görüyoruz.

Değişim hayatın gerçeğidir ama değişim ve yozlaşma arasında ince bir çizgi vardır. Modernleşme ile beraber insanın fıtratına yönelik bakış açısı da değişti. Sadece güçlünün ayakta kaldığı bir sistem inşa edildi. Beyaz adam, vahşi toplumlara sözde medeniyet götürme amacıyla dünyanın en büyük soykırımlarına imza attı. Pek çok yerde tarihin en vahşi cinayetleri işlendi. Bu yaklaşım maalesef günümüzde de sürüyor. Akdeniz'de mülteci botlarına yapılan saldırıları hatırlayın. Göç ettikleri Avrupa başkentlerinde kaybolan çocuklar. İnsanı metalaştıran bu zihniyetin günümüze yansımalarından sadece bir kaçıdır.

İnsanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz. İlim, hikmet, ahlak ve adalet temelleri üzerine kurulan İslam Medeniyeti dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

FİKİR VE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Fikir dünyamızı genişleten Tahsin Görgün hocamıza Fikir ve Araştırma Ödülü'nü veriyoruz.

DAKİKALARCA ALKIŞLANAN SÖZLER

Fikir ve yazı hayatının her alanında coşkun bir ırmak gibi akan eseler vermiştir üstat Necip Fazıl. Aya Sofya mutlaka açılacak derken Sultan Ahmet Meydanı'nden gençliğe böyle hitap ediyordu. Bu rastgele bir ses değildi. Bu da bize nasip oldu, Aya Sofya açıldı. Rahmetli Sezai abinin de dediği gibi, 'Kaderin üstünde bir kader vardır". Terörün, şiddetin, batıya öykünmenin kol gezdiği bir dönemde üstat koca bir neslin kaybolup gitmesine engel oldu.

İLK ESER ÖDÜLÜ

İlk Eseler Ödülünü, Safiye Gölbaşı ve Kadir Daniş'e veriyoruz.

KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ

Kültür Sanat Ödülümüzü Haşim Cabrera'ya veriyoruz.

SAYGI ÖDÜLÜ

Necip Fazıl Saygı Ödülünü ise Prof. Dr. Süleyman Uludağ hocamıza veriyoruz. Hocamız birçok eserde imzası bulunan mümtaz bir isimdir.