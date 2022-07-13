Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü

Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan haber alamayan çalışanları çiftlik evine gitti.

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma soruşturma başlattı

Köy Muhtarı Ali Yıldırım, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.

Arıkan'ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çok üzüldük, böyle bir olayı kesinlikle beklemiyorduk. Hepimiz şoktayız şu anda. Bıçaklanarak Nazmi hoca ve yanındaki şoförü katledilmiş. Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış. Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar."

Jandarma tarafından fail ya da faillerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.