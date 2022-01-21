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Nayib Bukele'nin Türkçe paylaşımları büyük ilgi gördü

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin sosyal medya üzerinden yaptığı Türkçe paylaşımlar büyük ilgi gördü.

Gündem 21.01.2022, 18:39 21.01.2022, 18:49
Nayib Bukele'nin Türkçe paylaşımları büyük ilgi gördü

Orta Amerika ülkesi El Salvador’dan Türkiye’ye Devlet Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bukele, 3 günlük ziyaretinde Twitter hesabından 4 Türkçe mesaj paylaştı.

Kot pantolon ve deri ceket gibi gündelik giyim tarzıyla mevkidaşlarına göre çok farklı bir profil çizen 40 yaşındaki Bukele'nin esprili bir üslupla paylaştığı mesajlar, Türk kullanıcılar başta olmak üzere on binlerce kişinin beğenisini topladı.

Kendini "CEO of El Salvador", "El Salvador'un Yönetim Kurulu Başkanı" olarak tanıttığı Twitter hesabında Bukele'yi 3 milyondan fazla kullanıcı takip ederken, attığı Türkçe paylaşımlarla çok sayıda Türk kullanıcı da kazanmaya başladı.

Ziyaretini Türkçe paylaşımla duyurdu

Bukele, Türkiye ziyaretini Twitter'dan İspanyolca ve İngilizce'nin yanı sıra Türkçe bir paylaşımla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bukele'ye İspanyolca bir yanıtla "hayırlı yolculuklar" temennisinde bulunarak, "Türkiye olarak sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar"

Bukele, Türkiye'ye gelişini ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın da bulunduğu bir fotoğraflı mesajla duyurdu.

"Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar." ifadelerinin yer aldığı bu paylaşım, Türk takipçilerinden birçok olumlu yanıt aldı.

Bu paylaşımı, Türk takipçilerinden bazılarının "Çok sempatiksin başkan ya, El Salvador'a imrendim", "Nayib de Osmanlılı sayılır." yorumlarıyla karşılık buldu.

Öte yandan Bukele, El Salvador Devlet Başkanlığı Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerine ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımları da kendi sayfasında paylaştı.

"Nasıl ponçik bir devlet başkanısınız"

Resmi törende Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" ifadeleriyle selamlamasının yer aldığı videoyu "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" ifadeleriyle esprili bir dille paylaşan Bukele, bu mesajıyla takipçilerin sempatisini topladı.

50 bine yakın beğeni alan bu nükteli paylaşım, 5 bin 500'den fazla paylaşılırken, 2 binden fazla da yorum aldı.

Bir kullanıcı "Yaaa nasıl ponçik bir devlet başkanısınız" yorumunu yaparken, bir diğeri bu videoya karşılık "espriye bukele" şeklinde nükteli yanıt verdi.

Bu esprili videoya bir kullanıcı "Bitcoin konuştunuz mu kral?" şeklinde soruyla karşılık verirken, Bukele'nin profil fotoğrafının paylaşıldığı bir diğer yorumda ise "Keşke adamı modifiyeli şahin konvoyuyla karşılasaydık." ifadelerine yer verildi.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele’nin haziran 2021'de kripto para birimi Bitcoin'in "yasal bir para birimi" olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin kongreden geçmesinin ardından, El Salvador Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.

Filistin kökenli ailenin çocuğu

Filistin kökenli bir aileden gelen Bukele, Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak iktidara gelmişti.

Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da doğdu, buradaki Cizvit Orta Amerika Üniversitesinde (UCA) okudu.

Bukele, 2012'de San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinin belediye başkanı seçildi.

2015'te başkent San Salvador'un belediye başkanı olan Bukele, her iki seçimde de iktidardaki sol eğilimli Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarıştı.

Bukele, 2019 seçimleri öncesinde partisinden ayrılarak 2019 başkanlık seçimlerine Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) partisinin adayı olarak katıldı.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (FLMN ve ARENA) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suçla ve yolsuzlukla mücadele ile yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatleriyle ön plana çıktı.

Bukele, başkanlık kampanyası sürecinde kısa cümlelerle etkili bir iletişim kurdu. Özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanarak vaatlerini anlattı.

Kampanyasında kullandığı "İktidardakiler çaldıklarını geri verseler, kalan para hepimize yeter" gibi sloganlarla özellikle gençler arasında büyük sempati kazandı.

Kot pantolon ve deri ceket gibi gündelik kıyafetlerle halkın arasına çıkmayı seven Bukele, siyasetçi olarak farklı bir profil çizdi.

Bukele, 1984'ten bu yana ARENA ve FMLN dışında bir partiden devlet başkanı seçilen ilk isim oldu.

Kaynak: AA
#sosyal medya #Nayib Bukele #El Salvador
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