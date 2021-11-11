banner38

NATO SHGM'yi tanıdı: Hürkuş'un yolu açıldı

NATO, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü (SHGM) “sivil havacılık otoritesi” olarak tanıdı. Türk sivil havacılığı için tarihi önemdeki bu gelişmeyle birlikte SHGM onaylı Hürkuş artık NATO üyesi tüm ülkelerin ordularında kullanılabilecek.

Gündem 11.11.2021, 10:31
NATO SHGM'yi tanıdı: Hürkuş'un yolu açıldı

NATO, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü (SHGM) sivil havacılık otoritesi olarak tanıdı. Tanımayı “tarihi bir adım” olarak niteleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SHGM tarafından onaylı Hürkuş’un NATO üyesi ülkeleri ordularında askeri amaçla kullanılabileceğini vurgularken, gelişmenin yaratacağı istihdam boyutuna dikkat çekti.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA BAŞARI GETİRDİ

Bakan Adil Karaismailoğlu, Yeni Şafak’a özel yaptığı açıklamalarda SHGM ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın koordineli çalışması sonucunda bu başarıya ulaşıldığını vurguladı. Karaismailoğlu, “Alınan karar gereği SHGM, Amerika Federal Havacılık İdaresi, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, Kanada Sivil Havacılık Otoritesi ve Brezilya Ulusal Sivil Havacılık Dairesi otoriteleri ile birlikte sivil havacılık otoritesi olarak doğrudan tanındı” diye konuştu.

TARİHİ BİR ADIM

“Tarihi bir adım” diyen Karaismailoglu, “SHGM’nin onaylı sivil havacılık otoritesi olarak tanınması ile SHGM tarafından tip sertifikası verilmiş havacılık araçları, ekipman ve parçalarının uçuşa elverişliliklerinin NATO bünyesinde kabul görmesi sağlanacak. Türkiye’deki sivil operatörlerin ve NATO’ya hizmet sağlayıcıların uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin NATO adına SHGM tarafından denetim ve yetkilendirilmesi söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

GÖKBEY DE SIRADA

Karaismailoğlu, SHGM’nin NATO tarafından tanınmasının Türk sivil havacılığı için önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti ve “SHGM tarafından onaylı Hürkuş NATO üyesi ülkelerin ordularında askeri amaçla kullanılabilecek. Önümüzdeki dönemde Gökbey’in de onay alması bekleniyor. Ayrıca ileride SHGM’den onay alacak tüm hava araçları ve İHA’lar da bu kapsamda değerlendirilecek” dedi.

İstihdam oluşacak

Karaismailoğlu, sertifikalandırılan hava aracı parçası ve cihazların da yine NATO tarafından tanınacağının altını çizerek, şöyle devam etti: “THY, Sunexpress gibi Türk hava yolu İşletmelerinin hava araçlarına her yıl SHGM tarafından verilen uçuşa elverişlilik sertifikaları da tanınacak. SHGM tarafından denetlenen ve yetki verilen bakım kuruluşlarının yaptığı bakımlar da NATO tarafından kabul edilecek. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin hava araçları NATO hizmetlerinde kullanılabilecek. Bu durumun ilave istihdam oluşturacağı değerlendiriliyor.”

#NATO #ulaştırma bakanlığı
Yorumlar (0)
11
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6