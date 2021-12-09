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NASA Uzay Sergisi İstanbul'da

Gerçek bir Ay taşına dokunmak, uzay yürüyüşü yapmak, insanlığın uzay macerasını yakından deneyimlemek... Tüm bunların ve daha fazlasının bir arada olduğu NASA Uzay Sergisi kapılarını İstanbul Ataşehir’de ziyaretçilere açtı.

Gündem 09.12.2021, 12:17
NASA Uzay Sergisi İstanbul'da

Uzay roketleri, tam boyutlu uzay aracı modelleri, astronot kıyafetleri... Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen uzay sergisi İstanbul'da.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde parçanın yer aldığı sergi, uzaya, gezegenlere, Ay'a, astronot ve kozmonotlara ait ne varsa görmek, dokunmak, izlemek isteyen ziyaretçilere gerçek bir deneyim yaşatacak.

Evrenin gizemine ışık tutan yolculuk

Sergi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkânı sunarken, ziyaretçilerini evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay Taşı'nın da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

Gerçek bir uzay deneyimi

Şirket Yetkilisi İcra Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül,"Bu heyecan verici sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi'nde uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor. Serginin her yastan meraklısına gerçek bir uzay deneyimi yaşatacağını umuyoruz" dedi.

Sergide, Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship’in prototip modeli de bulunuyor. Space X, eylül ayında Dragon kapsülüyle ilk sivil yolculu uzay uçuşunu yapmıştı. Rehberli turlar ile VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Uzay Sergisi, atölye çalışmalarıyla da her yaştan meraklısına heyecan ve eğlence dolu bir uzay deneyimi vadediyor. 

Kaynak: TRT Haber / Naz İrem Üstündağ / İlyas Umut Özacar

#Ataşehir #İstanbul
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