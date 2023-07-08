Namazla dalga geçen densize soruşturma

Sosyal medyada bir güvenlik görevlisinin dinle dalga geçtiği görüntüler üzerine savcılık harekete geçti. Söz konusu hadsiz kişi için gözaltı kararı verildi.

Dini değerlerle dalga geçme skandalına bir kez tanıklık edildi. Üzerinde güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla dalga geçen şahsın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Söz konusuşahıs büyük tepki çekerken adli merciler skandal davranış hakkında harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı çıkarılan şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.