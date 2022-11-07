Namaz molası talebini reddeden otobüs firmasından komedi gibi savunma

Şehirlerarası otobüs firması Öz Erciş, yolculuk esnasında ‘namaz molası’ isteyen yolcunun talebini reddettiği gibi gelen tepkilerin ardından, 'anayasa’ ve ‘laiklik’ hatırlatmasında bulundu.

Otobüs firmalarının keyfe keder yolcu alıp indirdiği, dolmuş gibi istediği yerde yolcu alıp indirdiği 'anayasal düzende' firmaya, yolcular namaz molası vermesi talebinde bulundu. Ancak Öz Erciş firması mola vermeye yer olmadığını belirttiği gibi sosyal medyadan kendisine tepki gösterenlere laiklik naraları ile cevap verdi.

Abdullah Gündüz isimli bir yolcu Twitter’dan, Öz Erciş otobüs firmasında seyahat ederken öğle ve akşam namazları için üç dakika mola verilmesini istediğini ama talebinin reddedildiğini sosyal medya üzerinden paylaşarak firmaya ve şoförüne tepki gösterdi.

Şoförün araç içerisinde yasak olmasına rağmen sigara içtiğini, dolmuş gibi yol kenarından yolcu aldığını belirterek sitem eden yolcu Abdullah Gündüz'e ve firmanın namaz için kısa molalar vermemesine tepki gösterenlere firmanın avukatı tarafından:

“Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergahlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14. Maddesine göre anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.

Anayasanın 23. Maddesi ‘yerleşme ve seyahat hürriyeti’ni ve 24. Maddesi ‘din ve vicdan hürriyeti’ni güvence altına almıştır. Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir.

Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.” açıklaması ile tepki dolu bir metin yayınlandı.

Kaynak: Haksöz Haber