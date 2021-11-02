Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından görevden alınan Naci Ağbal, ekonomi yönetiminde yeni bir göreve getirildi.

Resmi Twitter hesabının bio'suna eklediği yeni görev bilgisine göre Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.

7 Kasım 2020'de TCMB Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, 20 Mart 2021'de görevden alınmıştı.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. 52 yaşındaki Türk bürokrat, siyasetçi, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapmıştır. 7 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ileTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanmıştır. Maliye Bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girmiştir. Bu görevinden önce 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir.