Müzisyen Onur Şener'in cinayet sanıkları tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler A.G, S.S, İ.K, J.E. ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken J.E. ile G.G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.