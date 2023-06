Müstakbel MB Başkanı Türkiye'ye geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in atanmasının ardından Merkez Bankası’nın başına Hafize Gaye Erkan’ın gelmesi bekleniyor. ABD’de yaşayan ve “en genç finans profesörü” unvanını kazanan Erkan’ın kabinenin atanmasının ardından dün ABD’den Ankara’ya geldiği öğrenildi. Erkan, atanması halinde Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan olacak.

Yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan ve dün Türkiye’ye geldiği belirtilen Erkan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Bu üniversitede iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olan Erkan, “en genç finans profesörü” unvanını kazandı. Erkan, Princeton’ın ardından, ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ta görev aldı.

Burada yaklaşık dokuz yıl çalışan Erkan, devlet idaresine geçen First Republic Bank’ta tepe yöneticisi olarak yer aldı. ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.’da da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Erkan, halen küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan’da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM!

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Nureddin Nebati, görevi Mehmet Şimşek'e devretti. Nebati ve Şimşek devir teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Sayın Nureddin Nebati devir teslim sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Nebati'nin konuşması şu şekilde:

"Milletimize hizmet yolunda, 2 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devralmış olduğum Hazine ve Maliye Bakanlığı bayrağını yeni dönemde, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sayın Mehmet Şimşek’e bugün devretmek üzere bir aradayız.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatta altif çalışmış biri olarak bizler her zaman milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eser hizmet kazandırmayı en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğnde 3 dönem milletvekilliği, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi ifa etmek için gayret gösterdim.

Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Durmak yok yola devam ediyerek sizleri muhabbetle selamlıyorum, rabbim Kabine'yi, sayın Cumhurbaşkanımızı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir yükü tekrar üzerine alarak kutlu davada büyük gayret sarf edecek olan değerli Bakanıma güzel kararlar vermesi nasip olsun diye dua ediyorum."

MEHMET ŞİMŞEK: ENFLASYONUN TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRÜLMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR

Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde: "Değerli Bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayrak ve hizmet yarışında değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketinin yaşandığı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi, fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orda vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

'MERKEZ BANKA'MIZA DESTEK OLMAK TEMEL POLİTİKAMIZ OLACAK'

Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Banka'mıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır.

En büyük yardımcım Bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatlı kadroları ile her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adım aldığımız her kararın ülkemize duyulan görevi ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir.

Bugün sayın Bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı daha yukarı çıkarmak için geceli gündüzlü çalışacağız.

Konuşmama son verirken, mayıs ayında yapılan seçimlerde yüksek katılım sağlayarak demokratik tercihini güçlü bir şekilde ifade eden, sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhur İttifakına güven tazeleyen aziz milletimize teşekkür ediyorum."

İŞTE MEHMET ŞİMŞEK'İN İLK MESAJININ ŞİFRELERİ

Peki Şimşek’in ilk açıklamalarının şifreleri neler? Bundan sonraki süreçte hangi ekonomi politikaları uygulanacak? Piyasalar Mehmet Şimşek’in göreve getirilmesini nasıl fiyatlayacak? Konuyla ilgili Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Eryılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘KABİNE EKONOMİ AĞIRLIKLI’

“Piyasa Mehmet Şimşek’in geleceğini bekliyordu. Piyasanın beklediği şekliyle oldu. Mehmet Şimşek ismi doğru bir isim. Bu sorunlara çare olabilecek en doğru isimlerden biri. Piyasa şunu merak ediyordu? Hangi politikalarla yola devam edeceğiz. Var olan politikalar korunacak, bir revizyon mu olacak? Yoksa sert bir şekilde ortadoks politikalara dönüş mü olacak?

Kabine’ye baktığımız zaman ekonomi ağırlıklı bir kabine olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın Cevdet Yılmaz olması önemli.

MEHMET ŞİMŞEK’İN İLK AÇIKLAMASI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

İş dünyasının yorumları da olumlu, Kabine üyeleri ile ilgili ilk adımlar olumlu. Sayın Mehmet Şimşek’in ilk mesajları çok önemli. Piyasaların beklendiğinden bir miktar daha ortadoks politikaya vurgu olduğunu söylemek yanlış olmaz, piyasalar yarın bunu olumlu fiyatlayacaktır.

İlk açıklamalar piyasaların beklediğinden güçlü diyebilirim. Haliyle bu piyasalara olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum.

İlk mesajlara baktığımızda döviz talebini kısıcı ani önlemlerin alınması gerektiğini biliyoruz. Cari açık azaltılacak mesajı bunun çok net bir göstergesi. İthalat tüketimi olmak üzere, buraların kısılacağı, faizlerin artmasına izin verileceği, makroihtiyati adımlarla dış ticareti azaltma önlemi alacağız.

Hem yabancıyı çekmek, güven ve istikrar ortamını yaratma adına en çok onaylanan politikalara vurgu yaptığını görüyoruz."