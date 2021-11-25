Mustafa Yazgan yoğun bakıma alındı

Mustafa Yazgan'ın durumunun ciddi olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yazgan zamanla Milli Görüş Hareketi içinde yer alan isimlerden biriydi.

MUSTAFA YAZGAN KİMDİR?

1940'ta Gaziantep'te doğan Mustafa Yazgan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesi'nden 1963'te mezun oldu. Aynı fakültede doktora çalışması yaptı. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü''nde asistan oldu.

Diyanet İşleri'nde Özel Kalem Müdürü ve Batı Dilleri Mütercimi, Milli Prodüktivite Merkezi'nde uzman olarak görev yaptı.

1971–76 yılları arasında yayıncılık yaptı. Sanayi Bakanlığı'nda müşavirlik görevinin ardından yeniden 1979'da yayıncılığa başladı. Kültür Bakanlığında müşavirlik yaptığı 1981 yılında çocuk yayınlarını sürdürdü.

DURDURSESİ AÇ

Gazetecilik ve yazarlık yapan Yazgan, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konferans verdi.

Mustafa Yazgan'ın, birçok gazete ve dergide yazı ve şiirleri yayımlandı. Yeni Ülkü, Düşünen Adam, Adalet, Yeni İstiklâl, Büyük Doğu, Yeni İstanbul, Yeni Devir, Sebil ve Vesika gibi gazete ve dergilerde göründü.

Yazgan'ın eserleri:

Deneme-İnceleme: Mücadelemizin Diyalektiği İçinde Türkiye ve Dertlerim, İlim ve Ahlâk, İslâm ve Kâinat, Çağımızın Ana Meseleleri, Ahenk, Tuğra, Fetihname, Kurtuluş Hasreti, Semavi Dinlerde Ahlak, Allah… Ölümsüz Gerçek, Mukaddes Dava, Buhran; Monark Ütopia.

Roman: Sessiz Çığlık.

Piyes: Sertavul Geçidi,

Hâtıra: Ömrümün Devr-i Saadeti, Hacc Seyahati Notları,

Şiir: Şiirler.

Çocuk Kitabı: Ahlakî Çocuk Hikâyeleri, Müslüman Türk Çocuğunun Ahlâk Kitabı, Buharalı Cengâver Zaferhan ve Malazgirt.