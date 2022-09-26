Mustafa Şentop, Yusuf el-Karadavi için taziye mesajı yayımladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son devrin büyük alimlerinden, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin önceki Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, yakınlarına ve İslam alemine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.