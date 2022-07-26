Mustafa Şentop'tan TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme için TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Gündem 26.07.2022, 17:05 26.07.2022, 17:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.
Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.
Kaynak: AA
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