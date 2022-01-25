Mustafa Şentop'tan Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırılara kınama
TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik terör saldırılarını kınadı.
Gündem 25.01.2022, 20:09
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi ve Suudi Arabistan’ın güneyine yönelik olarak balistik füzeler ile gerçekleştirilen terör eylemlerini kınıyor, saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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