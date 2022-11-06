Mustafa Şentop'tan, şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Şimşek Operasyonu'nda şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Halil Yıldız ve Fırat Güner'e Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.