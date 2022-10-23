Mustafa Şentop'tan Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver'e tebrik mektubu
TBMM Başkanı MUstafa Şentop, milli gün dolayısıyla Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'e tebrik mektubu gönderdi.
Gündem 23.10.2022, 17:25
Mektubunda, Macaristan'ın bağımsızlık gününü kutlayan Şentop, iki ülke ve parlamentoları arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesinin, samimi dilekleri olduğunu vurguladı.
TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şunları kaydetti:
"Devam ettirdiğimiz temaslarımız parlamentolarımız arasındaki yapıcı diyaloğun somut bir tezahürüdür. Yakın zamanda güzel ülkenize yapmış olduğum ziyaret esnasında şahsıma ve beraberimdeki heyete gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerimi yineliyor, dost Macaristan halkına sıhhat, huzur zatıalinize ve şahsınızda Macaristan Ulusal Meclisinin kıymetli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: AA
19
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|10
|21
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Kayserispor
|11
|19
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Konyaspor
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|13
|11. Karagümrük
|10
|12
|12. Alanyaspor
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Erzurumspor
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Altay
|10
|8
|16. Göztepe
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|30
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|21
|5. M. United
|11
|20
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Fulham
|12
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Leeds United
|11
|12
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. West Ham United
|11
|11
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Southampton
|12
|11
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Villarreal
|10
|15
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Espanyol
|11
|10
|14. Almeria
|10
|10
|15. Sevilla
|11
|10
|16. Celta Vigo
|10
|10
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4