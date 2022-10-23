Mustafa Şentop'tan Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver'e tebrik mektubu

Mektubunda, Macaristan'ın bağımsızlık gününü kutlayan Şentop, iki ülke ve parlamentoları arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesinin, samimi dilekleri olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Devam ettirdiğimiz temaslarımız parlamentolarımız arasındaki yapıcı diyaloğun somut bir tezahürüdür. Yakın zamanda güzel ülkenize yapmış olduğum ziyaret esnasında şahsıma ve beraberimdeki heyete gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerimi yineliyor, dost Macaristan halkına sıhhat, huzur zatıalinize ve şahsınızda Macaristan Ulusal Meclisinin kıymetli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletiyorum."