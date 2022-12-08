Mustafa Şentop'tan çocuk istismarı açıklaması: 'Asla kabul edilemez'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Faili kim olursa olsun çocuk istismarı asla kabul edilemez ve affedilemez" dedi.
Gündem 08.12.2022, 13:50
TBMM Başkanı Şentop: "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez"
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, faili kim olursa olsun çocuk istismarının asla kabul edilemeyeceğini ve affedilemeyeceğini belirtti.
Şentop, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir çocuğun 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgilerin, vicdanları derinden sarstığını ifade etti.
Olayın yargıya intikal ettiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahil olduğunu hatırlatan Şentop, "Çocuk istismarı, faili kim olursa olsun asla kabul edilemez, affedilemez. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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