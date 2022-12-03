Mustafa Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gündem 03.12.2022, 17:37
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli her bir insanımız için özel bir dikkat, anlayış ve çalışma, hepimizin önceliği. Azim, inanç ve hayallerinizin gücüyle aştığınız her bir engelin farkındalığıyla, çalışmaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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