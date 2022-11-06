Mustafa Şentop, Bolu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti.
Gündem 06.11.2022, 21:04
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada can kayıpları ve yaralılar olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Şentop, yaralıların da bir an evvel sağlığına kavuşmalarını ümit ettiğini belirtti.
Kaynak: AA
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