Mustafa Sarıgül'den flaş iddia: Muhalefet açıklamazsa ifşa edeceğim

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu.

"ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez." ifadelerini kullanan Sarıgül, "Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok." dedi.

"AÇIKLAMAZSA BİZ İFŞA EDERİZ"

Tüm muhalefet partilerini töhmet altında bıraktığı hatırlatılan Sarıgül, "Açıklamazsa biz ifşa ederiz. Bunu her yerde söyleyeceğiz." diye konuştu.