Mustafa Sarıgül'den TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına tepki
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki göstererek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz uluslararası arenada yasaklanan hiçbir mühimmatı dün kullanmamıştır. Bugün kullanmıyor, yarın da asla kullanmaz." dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz uluslararası arenada yasaklanan hiçbir mühimmatı dün kullanmamıştır. Bugün kullanmıyor, yarın da asla kullanmaz." dedi.
TDP'den paylaşılan görüntülerde, Sarıgül'ün, İstanbul Havalimanı VİP salonunda, parti çalışmaları için gideceği Konya seferi öncesi yaptığı açıklamaya yer verildi.
Terör operasyonlarında kimyasal silah kullanıldığı yönündeki açıklamaların, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) yıpratma girişimi olduğunu belirten Sarıgül, "TSK uluslararası arenada yasaklanan hiçbir mühimmatı dün kullanmamıştır. Bugün kullanmıyor, yarın da asla kullanmaz. Bu açıklamaları kesinlikle doğru bulmuyorum. Dünyada sicili en temiz ordu TSK'dır. TSK'yı yıpratmaya hiç kimsenin gücü yetmez. TSK'yı iç politikanın içine çekmek hiç kimsenin haddine değildir. TSK'nın görevi bayrağımızı ve toprağımızı korumaktır." ifadesini kullandı.
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