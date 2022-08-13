Mustafa Karahasanoğlu'na veda

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun cenazesi defnedildi.

Mustafa Karahasanoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip tören düzenlendi. Törende, Karahasanoğlu'nun oğulları İbrahim ve Ahmet Can Karahasanoğlu ile kardeşleri Nuri ve Ali İhsan Karahasanoğlu taziyeleri kabul etti.

İmam Osman Tuna Aka'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında dua okundu.

Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mustafa Karahasanoğlu'nun 74 yıllık bir çınar olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu'nun Türk medyasının ve siyasetinin duayen isimlerinden biri olduğunu belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Bu dünyada bu yolu, bu yola giderken bu yolculuğu nasıl yaptığımız önemli. Biz hepimiz yürekten şahit olduk ki Mustafa ağabeyimiz bu yolu dimdik yürüdü. Ne baskılara boyun eğdi ne vesayet rejimlerine boyun eğdi, ne dıştan gelen baskılara, ne de içten gelen baskılara boyun eğdi. Doğru bildiğini, doğru inandığını söyledi ve doğru bildiği şekilde de yaşadı ve sevdiğine de inşallah bu vesileyle bizlerin de şehadetiyle dimdik bu yolculuğa da çıkmış oldu."

Karahasanoğlu'nun, 1969'dan 1979'a Türkiye siyasetinin en karmaşık, en hareketli ve en şaşalı döneminde dimdik durduğunu dile getiren Oktay, Karahasanoğlu'nun sonrasında da yine aynı dik duruşu medyada gösterdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dimdik yol yürüdüğünü, en zor zamanlarında bile onu yalnız bırakmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "başsağlığı" dileğini ileten Oktay, kendisinin çok arzu etmesine rağmen şehir dışı programları dolayısıyla cenaze namazına katılamadığını kaydetti.

- "Birçok toplumsal sorunların giderilmesi noktasında hep en önde oldu"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de gazetecilere yaptığı açıklamada, Karahasanoğlu için, "Türkiye'nin son 50 yıllık hem siyasi hem sosyal hikayesinde gazeteci olarak pozisyon alıp, her zaman Türkiye'nin önündeki engellerin kalkması, vatandaşımızın bireysel yaşamından özgürlük alanlarına kadar birçok toplumsal sorunların giderilmesi noktasında hep en önde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Karahasanoğlu'nun, sorunlardan ve problemlerle yüzleşmekten, mücadele etmekten, onlara karşı tavır almaktan ve bunun neticesinde ortaya çıkan birtakım yaptırımlardan çekinmediğini ifade eden Kabaktepe, Karahasanoğlu'nun, her daim hürriyetin, özgürlüğün, inancın önündeki engellerin, 28 Şubat'ta olduğu gibi dini özgürlüklerin önündeki kısıtlamaların ve duvarların kalkması için ömrünü adayan bir hayat geçirdiğini vurguladı.

Karahasanoğlu'nun bu çabasının Türkiye'de genç nesillere örnek bir duruş olduğunu dile getiren Kabaktepe, insanların, dünyada yapıp ettikleriyle bir kimlik, kişilik, yaşam kurduğunu kaydetti.

- ''Bizim için bir değer, duayendi''

Nuri Karahasanoğlu da ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nun kendileri için bir değer, duayen olduğunu söyledi.

Ağabeyinin 50 yıllık gazetecilik hayatında, gazeteciliğin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini çalışanlara anlattığını aktaran Karahasanoğlu, "Her seferinde, 'Yapılacak haberin doğruluğunu teyit etmeden yayına vermeyin.' şeklinde ikazları olurdu. 'Tarafların görüşlerini alın.' şeklinde nasihatleri olurdu. Çünkü yanlış haberciliğe hiçbir zaman imza atmamızı istemezdi. 'Haberi doğrulatın, tarafların görüşlerini alın, o şekilde yayınlayın.' derdi. Tabii kendisi her şeyden önce cesaret timsali bir şahsiyetti." diye konuştu.

Nuri Karahasanoğlu, ağabeyinin özellikle 28 Şubat döneminde dik duruşunu hiç bozmadığına dikkati çekerek, onlarca kez gözaltına alınmasına, psikolojik işkencelere tabi tutulmasına rağmen durduğu noktadan asla taviz vermediğini söyledi.

Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Hasan Turan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter başta olmak üzere birçok ilçe belediye başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasiler, gazete çalışanları, Karahasanoğlu'nun yakınları ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından Mustafa Karahasanoğlu'nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.