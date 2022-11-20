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Mustafa Destici: "Terör devletine boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz"

Denizli'de konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'deki iç savaşın tarafları önce masum sivilleri, Suriye'de yaşayan soydaşlarımızı, sonra sınırlarımızı hedef aldı. Küresel güçler, Suriye'de adım adım ilk hedefi Türkiye'nin toprak bütünlüğü olan bir terör devleti kurdurmaya çalıştılar. Kabul etmedik, boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz." dedi.

Gündem 20.11.2022, 20:46
Mustafa Destici: "Terör devletine boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'ndaki başarıları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederek, "Bu harekat dünyada ancak birkaç ülkenin yapabileceği, bu kadar kısa sürede, büyük boyutta bir harekattır." dedi.

Destici, partisinin Denizli Ulus Caddesi'nde düzenlenen mitinginde konuştu.

Konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na değinerek başlayan Destici, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözünün gereğinin yapıldığını, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin, inlerinde vurulduğunu söyledi.

"Bir kaplan gibi saldırdılar ve hepsini de elhamdülillah inlerinde imha ettiler." diyen Destici, teröre karşı içeride ve dışarıda mücadele eden tüm güvenlik güçleriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Destici, dün akşamki operasyonun hem Irak hem Suriye'yi kapsayan geniş bir alanda uygulandığına işaret ederek, "Yaklaşık 700 kilometrelik bir alanda hava harekatı icra edilmiştir. Bu harekat, dünyada ancak birkaç ülkenin yapabileceği, bu kadar kısa sürede, büyük boyutta bir harekattır. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu başarmış ve bütün hedefleri eksiksiz bir şekilde yerle bir etmiştir. Allah var etsin onları diyorum."

Bu saldırının Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçen pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısına karşılık yapıldığını hatırlatan Destici, bu saldırganlardan hesabın misliyle sorulduğunu ve sorulmaya devam edileceğini dile getirdi.

- "Terör devletine boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz"

Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldıklarını ve buna rağmen hiç geri adım atmadıklarını vurgulayan Destici, "Saldırıları püskürttük ama terör örgütlerinin ülkemizi, milletimizi hedef alan provokasyonları, dezenformasyon çabaları devam ediyor. Suriye'deki iç savaşın tarafları önce masum sivilleri, Suriye'de yaşayan soydaşlarımızı, sonra sınırlarımızı hedef aldı. Küresel güçler, Suriye'de adım adım ilk hedefi Türkiye'nin toprak bütünlüğü olan bir terör devleti kurdurmaya çalıştılar. Kabul etmedik, boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üzücü hatıraların bir benzerini yaşamayacağız"

Türkiye'nin vizyon projesi TOGG'un üretim aşamasına geçmesini birçok açıdan önemli bulduklarını anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki her gelişme, her ilerleme, her yatırım, bize ancak mutluluk verir. Bugün TOGG'a karşı da benzerlerini gördüğümüz küçümsemelerle, aşağılık kompleksleriyle, müstemleke zihniyetiyle üretim toplumu olmamızı, dünyayla rekabet etmemizi istemeyenlerin, başka ülkelerin, içerideki işbirlikçilerinin gayretleriyle çok sayıda gelişme hamlemiz akamete uğradı. İnşallah bu kez aynı üzücü hatıraların bir benzerini yaşamayacağız."

Destici, başörtüsü konusunda gelecek hafta Cumhur İttifakı'nın Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'e geleceğini, CHP'nin bu konuda ne yapacağını göreceklerini belirterek, "Bakalım ne yapacaklar? Kim samimi, kim takiyeci ortaya çıkacak. Kim gerçekten inanç hürriyetinden, başörtüsüne özgürlükten yana, kim yasaktan yana, kim de başörtüsü düşmanları ile kol kola meydana çıkacak." dedi.

Destici altılı masada yer alan parti liderlerine de seslenerek, "CHP'nin yörüngesine girmiş ve kendilerini milliyetçi, muhafazakar, sağcı diye tanımlayan altılı masanın beşlisine... Neler olduğunun farkında değil misiniz? Milletimizin bunun farkında olmadığını mı sanıyorsunuz? Milletimizin sandıkta size gereken dersi vermeyeceğini mi sanıyorsunuz? Elbette verecek ve CHP ile PKK'nın siyasi şubesi HDP ile birlikte sizi de sandığa gömecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının belli olduğunu belirten Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemizin Büyük Birlik Partisi'nin katkısına ihtiyacı var. Ülkemizin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var. Ülkemizin sizlere ihtiyacı var. Bu da ancak sizin desteklerinizle mümkün olabilir. Tarafımızı sizin istikametinize, sizin değerlerinize, sizin inançlarınıza göre belirledik. Adayımız da tarafımız da bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımızdır."

Kaynak: AA
#Mustafa Destici #BBP #Denizli
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