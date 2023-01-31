Mustafa Destici'nin acı günü
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici 89 yaşında vefat etti.
Gündem 31.01.2023, 20:12
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı.
Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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