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Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücretin 8 bin 250 TL civarında açıklanacağını ve bu rakamın hakkaniyetli olacağını düşünüyoruz" dedi.

Gündem 07.12.2022, 16:10
Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, zincir marketleri eleştirerek, "Haksız kazançları alınarak Hazineye iade edilmeli. Milletin canını yakanın canı yakılmalı." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, dün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde değil, nerede olursa olsun, benzer hiçbir hadiseyi tasvip etmediğimi söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, şunları kaydetti:

"İlk itirazım, Mecliste konu ne olursa olsun, milletin olan kürsünün, terör örgütü uzantıları tarafından terör örgütünün propagandasının aracı haline getirilmesidir. Bu durumdan sadece partim ve camiam adına değil, milletimiz adına da rahatsızım. Her gün şehit haberi aldığımız, her gün bayrağa sarılı evlatlarımızı toprağa verdiğimiz, her gün evlerimize ateş düştüğü şartlarda, ülke güvenliğini tehdit eden yasal boşluklar oluşturulmasını, terör örgütüyle bağlarını inkar etmeyen yapılanmaların bu yasal boşluklarda varlıklarını devam ettirmelerini, terör örgütünün uzantılarının, terör örgütünün sivil ayağıyla ilgili faaliyetlerini yürütürken devlet imkanlarını kullanmalarını kabul etmiyorum, kabul etmeyeceğim."

Destici, Cumhur İttifakı dışındaki siyasi partilerin Meclis çalışmalarını bir propagandaya dönüştürdüklerini ifade ederek, "Ülkemize ve siyaset kurumuna bir fayda sağlamıyor. Ülkemizi ve siyaset kurumunu itibarsızlaştırıyor. Meclisimizdeki kavga görüntülerinin de büyük ölçüde bu zaaflardan kaynaklandığını düşünüyorum. Maalesef, bilgi ve fikir azaldıkça, sloganlar ve kavgalar onların yerine geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'taki şiddet olaylarına ilişkin de görüşlerini dile getiren Destici, mezhep ve çıkar kavgalarının tarafı olunmayacağının altını çizdi. Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren Irak'ın bütününde, özellikle Kerkük'te yaşayan Türkmenlerin güvenliğiyle ilgili her konuda Türkiye taraftır ve her şartta Irak Türklerinin yanında olacaktır. Türkmenlerin yok sayıldığı veya yok edilmeye çalışıldığı her davranış karşısında Türkiye'nin bölgeye müdahil olması için elimizden gelen her şeyi, bütün gücümüzü kullanarak yapacağımızı şimdiden herkese açıkça ilan ediyorum. Irak Türklüğünü yok etme hayali kuranları uyarıyorum, Eğer Türkiye'yi de yok etmeyi gözünüz kesmiyorsa boş yere kendi istikbalinizle kumar oynamaya kalkışmayın, kaybedersiniz."

- Zincir marketler

Zincir marketlerin fiyatlardaki tutarsızlıkla haksız kazanç elde etmeye devam etmeleri ve uyarıları dikkate almamaları durumunda, marketlerin kapatılması gerektiğini söyleyen Destici, "Haksız kazançları alınarak Hazineye iade edilmeli. Milletin canını yakanın canı yakılmalı." dedi.

Destici, asgari ücret görüşmeleri kapsamında, asgari hane geçim rakamının da belirlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Asgari ücretin 8 bin 250 TL civarında açıklanacağını ve bu rakamın hakkaniyetli olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda, 1990-1995 yıllarındaki koalisyon hükümetinin bu mağduriyete yol açtığını söyleyen Destici, EYT'nin bir hak olduğunu ve bu hakkın verilmesi gerektiğini kaydetti.

#Büyük Birlik Partisi #asgari ücret
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