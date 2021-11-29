Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Cengiz'in cenazesi, ikindi namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı.

Cengiz'in cenazesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve spor camiasından birçok isim yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mustafa Cengiz yönetiminde sarı-kırmızılı ekibin yöneticiliğini yapan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere birçok kişi törende yer aldı.