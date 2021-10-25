banner38

Müsilaj daha da azalacak

Karadeniz'den Marmara istikametine doğru gelecek akıntının suyu soğutacağı, bunun da müsilajın etkisini azaltacağı belirtildi.

Gündem 25.10.2021, 19:49
Müsilaj daha da azalacak

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Karadeniz'den Marmara'ya olan akıntının deniz suyunu soğutarak müsilaj etkisini azaltabileceğini söyledi.

Tecer, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun tamamen ortadan kalkmadığını, geçen yıl kasım - aralık aylarında görülen sorunun bu yıl tekrarlayabileceğini belirtti.

Müsilajı deniz suyu sıcaklığı, durağanlık ve karasal kirlenmenin meydana getirdiğini anımsatan Tecer, "Sıcaklığa bakıldığında ve mevsim normalleriyle karşılaştırdığımız zaman henüz daha Marmara Denizi'nin 1,5 derece sıcak olduğu ifade edilen çalışmalar var. Durağanlık devam ettiği sürece Marmara'nın soğuyamaması devam ettiği sürece ayrıca denize karasal kaynaklı kirliliğin deşarj edilmesi ile yine müsilaj sorunuyla karşılaşma riski her zaman var." dedi.

Tecer, deniz yüzeyinde ortadan kalkmasına rağmen derinliklerde müsilajın tabaka halinde devam ettiğine işaret etti.

Karadeniz'den Marmara'ya olan akıntının aralık ayında artacağına dikkati çeken Tecer, şöyle devam etti:

"Müsilajın yeniden geri gelme ihtimalinin paniğe de dönüştürülmemesi gerekiyor. Sürecin takip edilmesi lazım. Bu aylarda Karadeniz'den kaynaklanan akıntıların düşük olduğunu biliyoruz ama aralık ayından veya kışın ilk aylarından itibaren bu artışın devam edeceğini de biliyoruz. Umudumuz, bu durumun denizin soğumasına da neden olacağı yönünde. Böylece durağanlığın ortadan kalkmasına ve akıntının hızlanmasına da sebebiyet verir. Bir de tabii deşarjların zaman içerisinde kontrol altına alınmasıyla bu müsilajın etkisini daha rahat atlatabiliriz."

Özellikle bölgede yaşayan insanların, insan kaynaklı kirleticilerin önlenmesi yönünde adımlarıyla müsilajın oluşmaması yönünde adım atabileceğini ifade eden Tecer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da müsilajın önlenmesi için önemli çalışmalar yaptığının altını çizdi.

"Marmara Denizi'nden çıkan balık yenebilir"

Tecer, Bakanlığın denizde gerekli ölçümleri ve tahlilleri sık sık yaptığını vurgulayarak:

"Şu anda balık mevsimi, balıkçılarımızın endişe etmemeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın, Marmara Denizi'nden tutulan balıkların yenmesi konusunda kaygı duymaması gerekiyor. Müsilaj Araştırma Komisyonu toplantısında Su Ürünleri Balıkçılık Genel Müdürlüğünden uzmanlar da vardı. Sürekli olarak gerek denizlerde gerekse balıklarda, hem sağlık sıhhat hem de kirlilik açısından gerekli ölçümleri yapıyorlar. Onların ifade ettiği şey, balıklarda henüz tehlike boyutunda sağlığa zararlı bir durumun olmadığı. Müsilaj bir gerçeğimiz aslında ama 'geri geldi gelecek' kaygılarına kapılmamaları gerekiyor. Süreci takip edeceğiz, bilimsel çalışmalara itibar edeceğiz ve bu konuda devletimiz ile üniversitelerimizin uzmanlarının çalışmalarına itibar edilmesi önemli."

Kaynak: AA
#marmara #müsilaj #karadeniz #akıntı
Yorumlar (0)
banner35
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2