Mürsel Başer, 88 yaşında Hakk'a yürüdü

Milli Görüş'ün ve Milli Gazete'nin yılmaz savunucularından Mürsel Başer Hakk'a yürüdü.

Muvazzaf subay iken Millî Nizam Partisini ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile tanışan Mürsel Başer, o günden bu yana Milli Görüş' hizmet için çalıştı. Silahlı kuvvetlerde çalışırken üniforma sırtındayken Hak dava için çalışan Mürsel Başer, Milli Gazete'nin ordu mensupları tarafından okutulmasını sağlamıştı.

Vefat edene kadar Saadet Partisi için koşturan Mürsel Başer'in cebinde her zaman Milli Gazete olurdu. Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, 2019 yılında 45 yıldır Millî Gazete’ye abone olan Mürsel Başer'e plaket vermişti.

Gittiği yerlerde Millî Görüş’ü ve Millî Gazete’yi tanıtan Mürsel Başer, 88 yaşında Rahmeti Rahman'a kavuştu. Merhum Başer'in cenaze namazı, yarın Bahçelievler Mehmet Ülker Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak. Ardından Başer, Edirnekapı mezarlığına defnedilecek.