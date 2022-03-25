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"Müreffeh bir gelecek bizi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta yapımı tamamlanan yeni havalimanının açılışında konuştu.

Gündem 25.03.2022, 16:54 25.03.2022, 18:19
"Müreffeh bir gelecek bizi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenindeki konuşmasına, meydanı dolduran vatandaşlar ve Tokatlıları selamlayarak başladı, 3 yıldır gelemediği Tokat'ı özlediğini söyledi.

Tokat'ın da kendisini özlediğini gördüğünü ifade eden Erdoğan, cadde boyunca Tokatlıların kendisini büyük bir coşkuyla karşıladığını söyledi.

Erdoğan, "Bugün hem sizlerle hasret gidermek hem de yeni havalimanımız başta olmak üzere tamamlanan eserlerin ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Cumhuriyet Meydanı'ndan Tokat'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki, hanelerindeki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." diye konuştu.

"Kıymet mi biçilir cevher taşına / Kamilce bir sarraf karışmayınca / Kimse üstad olmaz kendi başına / Bulup erbabına danışmayınca" dizelerini okuyan Erdoğan, bugün, hem şehre kazandırdıkları eser ve hizmetleri vatandaşların takdirine sunmaya hem de kalpten kalbe yolun işaret ettiği yeni hedefleri, yeni istikametleri görmeye geldiğini belirtti.

Erdoğan, "Rabbim, birliğimizi, beraberliğimiz, uhuvvetimizi daim eylesin. Aramıza hiçbir fitne, fesat, haset sahibini sokmasın diyorum." ifadesini kullandı.

"13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat’ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhsin kardeşimin, dava ve siyaset yolculuğunun her adımı, kendisinin, 'Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz' sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

Gösterilen coşku ve ihtişama işaret eden Erdoğan, bu durumun, Tokat'ın bir, beraber ve kardeş olduğunu da gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat, sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası, İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Tokat, aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi. Gençler, işte bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Niye söylüyorum? Çünkü birbirimize daha çok kenetleneceğiz ve bizi bölemeyecekler, bizi parçalamayacaklar."

"Brüksel'de mesajlarımızı verdik"

Dün Brüksel'de Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Erdoğan, "Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık, şimdi bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak adım, 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmemizi sağlıyor. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden biri, bu şehirdedir. Aynı şekilde Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içindedir."

Tokat'ın bugün eğitimdeki öncü rolünü de sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanımızdan Milli Savunma ve İstanbul Üniversitesi rektörlerimize, bir önceki YÖK Başkanımıza kadar ülkemiz eğitiminde öne çıkan pek çok isim Tokatlıdır. Burası, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın sembolü olduğu vatan savunması yolunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeye hazır nice yiğitleri bağrından çıkartmış bir şehirdir. Tokat, sıradan bir şehir değil, onun için benim her Tokatlı kardeşim Tokat'ın kadrini, kıymetini bilmelidir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Bunun için Tokat'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'a bugün elleri boş gelmediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ziyaretimiz vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. Biraz önce indiğimiz ve kurdele kesimiyle siftahını yaptığımız Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 200 milyon lira. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Teknik donanımlarıyla inşallah şehrimizin çok uzun yıllar boyunca havayolu ulaşımı ihtiyacını karşılayacaktır. Eski havalimanıyla mukayese edilemeyecek modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat’ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Şehrimize kazandırdığımız tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değildir. Havalimanımız ve kavşağıyla beraber Tokat Çevre Yolu Köprüsü ve heyelan ıslahının, Reşadiye-Aybastı yolunun, Tokat-Sivas yolu ikmalinin, Erbaa-Reşadiye yolu heyelan ıslahının, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #tokat havalimanı
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