Murat Ülker'den posta pullarına bakış açınızı tamamen değiştirecek tespitler

İş insanı Murat Ülker, posta pullarının sadece koleksiyonu yapılan bir eşya olmadığını, tarihin inşasında rolleri olan, tarihi belgeler olduğunu ortaya koydu.

Ülker, arkadaşı tarafından yazılan bir kitaptan yola çıkarak, Irak devletinin İngilizler tarafından inşa ediliş sürecinde pulların oynadığı role dikkati çekti.

Kendisine ait blog sayfasında arkadaşının kitabıyla ilgili bir yazı kaleme alan Murat Ülker, "Irak diye bir bölgenin varlığı önce pullar üzerindeki damgalarda zikrediliyor. Hatta Irak devleti kurulup ileride Kral Faysal tahta geçtiğinde bile bu İngiliz işgali pulları kullanılmaya devam ediliyor. 1921’de tahta geçmiş olan Irak Kralı Faysal’ın kendi portresinin olduğu pul ise ancak 1927 yılında basılabiliyor. Irak devletinin ilk pullarında ise Babil, Irak arkeolojik kalıntılarının tasvirleri, 4 kanatlı melek ve 4 minareli Şii camiinin kullanılması da enteresan ve yoruma açık bir durum tabii. Bunu yeni devlete bir kültür yaratma hamlesi olarak değerlendirmek mümkündür. Anlayacağımız; pullardan tarih okumak sadece savaş dönemlerinde değil her dönemde mümkün…" değerlendirmesinde bulundu.

Resim: 1 Haziran 1923’te Bradbury Wilkinson tarafından Londra’da ½ annadan 8 annaya ve 1 rupiden 10 rupiye kadar 13 pulluk bir seri halinde basılan bu pullar, Irak Devleti’nin basılan ilk pulları olarak kabul edilir.

Arkadaşı tarafından kaleme alınan kitapta hem Irak’ın tarihine hem de vilayette Osmanlı posta teşkilatının kuruluşundan başlayarak posta hizmetlerinin tarihine değinildiğini belirten Ülker, "Ama benim ilgimi en çok İngiliz işgali sonrası dönemi anlatan kısım oldu. Osmanlı Irak’ı, 1. Dünya Savaşı sonrasında İngilizler tarafından işgal edildiğinde işgal ordusunun posta ihtiyaçlarının karşılanması için piyasadaki veya posta merkezinde bulunan Osmanlı pulları, üzerlerine damga vurularak kullanılmıştı. Bundan azade kalan sadece Padişahın portresi olan pulmuş, çünkü İngilizler diplomatik nezaket çerçevesinde bundan imtina etmişler. Diğer pulların üzerinde ise Irak’ın İngiliz işgalinin damgası varmış. Hatta zaten aslı İngiltere’de bastırılan Osmanlı pullarını da yeniden bastırıp Irak’ta kullanmışlar. Bir işgal dönemine pullar üzerinden bu kadar açıkça şahitlik edebileceğimiz aklınıza gelir miydi?" ifadelerini kullandı.

Ülker yazısının sonunda "Tarihteki olayların devletler arası diplomasinin posta pulları ve mektupları üzerinden bu şekilde takip edilmiş olabileceğini görmek bana çok ilginç geldi. Düşünüyorum da şimdi internet ortamında, posta ve pul yokken, acaba e-mail adreslerinden mi bunu çıkarabileceğiz yoksa bazı komplo teorisyenlerinin yayınladıkları iletişim matrikslerinden mi? Ya da Snowden ya da Assange gibi internetten gizli belge ifşa edenlerin yazdıkları bilgilerle mi bu tür tarih inşa edilecek? Yazması benden yorumlaması sizden…" yorumunda bulundu.

Murat Ülker'in yazısının tamamını şu linkten okuyabilirsiniz: https://tr.linkedin.com/pulse/tarihin-habercileri-pullar-murat-%C3%BClker?trk=public_post_feed-article-content