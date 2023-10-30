Murat Ülker'den gençleri kırıp geçiren "para" cevabı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Forbes dergisinin en zenginler listesinde yer almasıyla ilgili gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Ülker, gençlerin "para ve servet" ile ilgili sorularına ise kırıp geçiren cevaplar verdi.

Gençlerin, "Forbes'a göre Türkiye'nin bir numarasısınız. Para şu an tam olarak nerede" sorusu üzerine "para" ve "Servet" kavramlarının ne olduğunu ve aslında ne anlama geldiğine dair ironik cevaplar verdi.

İşte Ülker'in gençlerle sohbetinden o ilginç anlar: