Murat Ülker'den gençleri kırıp geçiren "para" cevabı
Ünlü iş insanı Murat Ülker, gençlerle sohbeti esnasında gelen, "Paranız nerede" sorusuna verdiği manidar cevapla gençleri kırıp geçirdi.
Gündem 30.10.2023, 12:56 30.10.2023, 13:02
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Forbes dergisinin en zenginler listesinde yer almasıyla ilgili gençlerin sorularını cevaplandırdı.
Ülker, gençlerin "para ve servet" ile ilgili sorularına ise kırıp geçiren cevaplar verdi.
Gençlerin, "Forbes'a göre Türkiye'nin bir numarasısınız. Para şu an tam olarak nerede" sorusu üzerine "para" ve "Servet" kavramlarının ne olduğunu ve aslında ne anlama geldiğine dair ironik cevaplar verdi.
İşte Ülker'in gençlerle sohbetinden o ilginç anlar:
Murat Ülker'in serveti:pic.twitter.com/kvr8ilsAQ7— Ekonomi Dünyası (@dunyadanfinans) October 29, 2023
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