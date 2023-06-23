Murat Ülker'den Fenerbahçe başkanlığı önerisine cevap

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak Murat Ülker'i işaret ederken, Ülker'den başkanlık için açıklama geldi.

"DURACAK YERİ BİLİRİM"

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Az önce Murat Ülker'le konuştum, Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum, 'Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim.' dedi." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçimleriyle ilgili bir demecinde, "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim" demişti.

BİR CEVAP DA UĞUR DÜNDAR'DAN

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından cevap verdi. Dündar, yaptığı paylaşımda, "Dün benden iyisi yoktu... Kendisine hiçbir saygısızlık yapmamış olmama rağmen bugün de benden kötüsü" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında Uğur Dündar ile ilgili, "Erman Toroğlu askerliğimle ilgili bir şey yazmış. Bu da FETÖ operasyonundan biridir. Ne yazdığını da anlamadım. Uğur Bey'in açıklık getirmesi lazım. Tedbir alsınlar, o divan başka bir şekilde olur. Bedri Baykam bir yazı yazmış, o da köşesine koymuş. Zamanında Uğur Bey'in yanına gelemiyordu. Ne adamlar ya! Uğur Bey diyormuş; Ertuğrul Özkök ile askerliğim ile ilgili bir şeyler konuşmuşuz. O konuşmaları söylerse, efsaneler, kestane olurmuş... Haydi söyle bakalım, biz de söyleriz" demişti."DÜN BENDEN İYİSİ YOKTU"Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar, yaptığı paylaşımda, "Dün benden iyisi yoktu... Kendisine hiçbir saygısızlık yapmamış olmama rağmen bugün de benden kötüsü!.." ifadelerini kullandı.