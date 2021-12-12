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Murat Kurum: Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe görüşmelerinde HDP’den gelen soruya, “Bütün Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz?” karşılığını verdi. Bakan Murat Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm dosyalarının bekletildiği’” iddiasına, “İzmir ile ilgili bekleyen hiçbir dosya bulunmadığı” cevabını verdi.

Gündem 12.12.2021, 15:32
Murat Kurum: Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinden gelen sorulara yanıt verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Uluç’un yönelttiği soruya karşılık olarak, “Öncelikle HDP Grup Başkanvekiline şunu sormak istiyorum: Siz bütün Kürtler adına, Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor?” sorusunu yöneltti.

"Siz yakıp yıkarsınız, biz yaparız"

Bakan Murat Kurum, “Siz çocuklarımızı dağa çıkarmaktan bahsediyorsunuz, biz çocuklarımız için okul diyoruz, eğitim diyoruz, üniversite diyoruz. Siz yakmak diyorsunuz, yıkmak diyorsunuz; siz yakıp yıkarsınız, biz yaparız. Yakıp yıkanlar yapmanın ne demek olduğunu bilemezler. Milleti memnun etmek olduğunu bilemezler. Demokrasi demokrasi diyorsunuz, eleştirilere sabredemiyorsunuz. Kayyum belediyelerinden bahsediyorsunuz. Siz hep ömrünüzü umutlanmakla geçirdiniz, bundan sonra da aynı umutlanmayla geçireceksiniz. Umutlarınızı milletimiz yine boşa çıkaracak. Bu millet size yetkiyi verip de terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Buna müsaade etmez. Siz hâlâ bunu öğrenemediniz” diye konuştu.

Grup Başkanvekili Özel’i yalanladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm dosyalarının bekletildiği” iddialarını da yanıtlayan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm ile ilgili İzmir’de ve başka bir ilde bekleyen dosyanın bulunmadığını belirtti.

Murat Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İzmir’de hem Büyükşehir Belediyesine hem de Bayraklı Belediyesine vatandaşlarımız için, milletimiz için yapılması gereken her türlü desteği vereceğimizi söyledim. İşte şimdi yüce Meclis’in çatısı altında deprem ile alakalı, kentsel dönüşüm ile alakalı bize kim geliyorsa ona yardım edeceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Şimdi biz millete hizmet etmek için 81 ile gitmiş ve 350’den fazla ziyaret gerçekleştirmiş bir bakan olarak söylüyorum: Hakkâri’ye de gideriz, Şırnak’a da gideriz, İzmir’e de gideriz ve mücadelemizi milletimiz için veririz ve şimdi Sayın Özel, siz 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 seçimdir, 20 yıldır boyunuzun ölçüsünü alıyorsunuz. Bir 20 yıl daha vermeye Allah’ın izniyle ve milletimizin destekleriyle devam edeceğiz."

#Murat Kurum #HDP
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