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Murat Kurum'dan 'sıfır atık projesi' açıklaması

Maltepe Fındıklı TOKİ okullarını ziyaret eden Bakan Kurum, atık toplayıcılarıyla ilgili düzenleme yapılacağını belirtti.

Gündem 09.04.2022, 13:46
Murat Kurum'dan 'sıfır atık projesi' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık toplayıcılarıyla ilgili düzenleme yapılacağını belirterek, "Sıfır Atık Projesi'nin mimarı Sayın Emine Erdoğan'ın da destekleri ve katılımlarıyla tüm Türkiye genelinde sıfır atık projesinin paydaşı olan emekçilerimizle bu projeyi açıklayacağız." dedi.

Maltepe Fındıklı TOKİ okullarını ziyaret eden Kurum, halkın uzun yıllar hayalini kurduğu okula kavuştuğu için kendilerinin de mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında bölge sakinlerinin okul talebinde bulunduğunu dile getiren Kurum, "Kendisi de bizlere talimat vermek suretiyle Maltepe'mize toplamda 76 derslikten oluşan hem anaokulu hem ilkokulu hem ortaokulu hem de lise binalarını kazandırmış olduk. Bu okullar tabii hem mimari açıdan hem çevresel açıdan özellikli okullar. İçinde yeşil alanlarıyla sosyal imkanlarıyla oyun alanlarıyla spor alanlarıyla kapalı spor salonuyla." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığıyla başlattıkları, "Çevre Dostu Bin Okul" projesi kapsamında TOKİ okullarının örneklerden biri olacağını belirten Kurum, okulda yağmur sularının depolanacağını, güneş enerji panellerinden elektrik enerjisi elde ederek aydınlatmayı sağlayacaklarını anlattı.

Sıfır atık sistemini de kuracakları okulun çevreye ve doğa uyumlu olacağını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Mimari özelliklerine baktığınızda da Selçuklu mimarisi bugünümüz çerçevesinde yeniden yorumlandı. Geniş saçakların, Selçuklu kapılarının, tavan yüksekliklerinin gerçekten özellikli olarak bu okulda görüldüğü bir proje. Burada hakikaten önemli bir emek verildi, bir yıl içerisinde bu okullar tamamlandı. Toplamda 76 derslikli bir okul ki yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeliyle tamamlandı. Ama bugün bu okullar herhalde bir 300 milyonun üzerinde değeri olacak yapıda. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma, TOKİ Başkanlığımıza, mimarımıza, mühendisimize çok teşekkür ediyorum."

- Atık toplayıcıları için düzenleme

Kurum, atık toplayıcıların şartlarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili soru üzerine, atık sektöründekilerin en önemli iş ortağı ve paydaş olduğunu söyledi.

Atık toplayıcılarını mutlu edecek, onlara kimlik kazandıracak, belediyelerle ortak bir çalışma yürütecekleri düzenlemeyi çok yakın bir zamanda hayata geçireceklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Buna ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Sıfır atık projesinin mimarı Sayın Emine Erdoğan'ın da destekleri ve katılımlarıyla tüm Türkiye genelinde sıfır atık projesinin paydaşı olan emekçilerimizle bu projeyi açıklayacağız. Onlara kimlik kazandıracağımız, onları bu 84 milyonun en önemli bir parçası olduğunu hissettireceğimiz düzenlemeler olacak."

Ziyarette, Bakan Kurum kendisini çiçeklerle karşılayan ilkokul öğrencilerine hediye verdi.

Bir süre okulun spor salonunda basketbol oynayan Kurum, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kurum daha sonra, AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'na geçerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA
#çevre #Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı #atık toplayıcıları
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