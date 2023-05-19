banner38

Murat Bardakçı'dan saldırılara tepki

Tarhçi Yazar Murat Bardakçı, seçimi kaybettikten sonra azgınlaşan güruha tepki gösterdi. Depremzedeleri dışarı atan, AK Parti seçmenine hakaret eden güruhu hayvanat bahçesindeki başıboş hayvanlara benzeten Bardakçı'nın bugünkü yazısı şöyle:

Gündem 19.05.2023, 11:11 19.05.2023, 11:14
Murat Bardakçı'dan saldırılara tepki

Sokağa çıktığınızda artık adımlarınızı aman dikkatli atın; kalabalık caddelerde bile önünüzü, arkanızı, sağınızı, solunuzu iyice ve devamlı kolaçan edin. Sakın ola ki tenha sokaklara öyle tek başınıza girmeye kalkmayın ve en önemlisi de, karanlık basmadan mutlaka evinizde olun. İçeri girer girmez kapınızı kilitleyin, açık pencere varsa hemen örtün ve tedbiri bundan böyle hiç elden bırakmayın!

Zira sokaklarda hayvanat bahçesindeki kafeslerinden kaçmış yırtıcılardan kat be kat vahşî bir güruh dolaşıyor, her an onlardan birinin saldırısına uğrayabilirsiniz!

Bunlar, iktidar olma hayallerine dalan ama hayalleri hakikat olamayınca kafayı sıyıran güruh...

Milleti tehdide seçimden haftalar önce başladılar; “Aha işte geliyoruz, gelir gelmez hesap soracağız, size bakın neler neler edeceğiz! Gelmemize az kaldı, öfkemizden korkun, hiddetimizden titreyin ve bekleyin!” diye haykırıp durdular. Ama gelemediler, gelemeyince de bütün hayalleri puf edip söndü, neticede akılları, fikirleri, kafaları bir tuhaf oldu. Senelerdir dillerinden düşürmedikleri demokrasiyi, telâffuz ederken mangalda kül bırakmadıkları düşünce özgürlüğünü, şampiyonluğunu yaptıkları söz söyleme hürriyetini vesaireyi bir tarafa attılar ve onların gönlündeki partilere oy vermeyip de iktidara getirmeyen vatandaşa şimdi hakaret üstüne hakaret, tehdit üstüne tehdit yağdırıyor ve bol bol da küfrediyorlar.

Onlara sorarsanız, kendileri gibi düşünmeyen kim varsa tamamı aptal, cahil, pislik, vesaire... Hatunun biri hem küfrediyor, hem de potansiyel katili oynayıp işi kendisi gibi düşünmeyenleri toplu halde yakmaya kadar götürüyor; “Tiktok fenomeni” olduğunu zanneden ucuz şaklaban seçmene belâ okuyor, mebzul miktardaki dizilerin sokakta görseniz tanıyamayacağınız figüranı “büyük sanatçı” havalarında milletin zekâsını diline dolamış hakaret ediyor da ediyor.

Bunlar böyle de Avrupa görmüşü, hattâ Avrupalı olmuşu farklı mı?

Aynı! Ailesi Türkiye’den gitmiş ve Belçika’da bakanlığa getirilmiş bir başka hatun, yumurtadan çıkmış da kabuğunu beğenmemiş kuş misâli Türklerin çifte vatandaşlıktan mahrum edilmesini istiyor. Gerekçesi de, Tayyip Erdoğan’a oy vermelerinin önüne geçebilmek!

Demokrasiye gel demokrasiyeeeeee, hem de en âlâsından Avrupa demokrasisine!

DEPREMZEDENİN BEDDUASI FENADIR!

Vahşetin en hayâsızına hedef olanlar da depremzedeler...

Felâkete uğrayanlar için söylenenleri burada tekrar etmeye bile utanıyorum ama merak ediyorum: Seçimin sonucu ile depremzedeler arasında böylesine sapık bağlantılar kurmak nasıl akla gelebilir? Hudutsuz nefretlerini ve hınçlarını depremzedeye kadar götürüyorlar diyelim, fakat hatırlarına gelenleri böyle açıkça yazıp söylemekten hiç mi utanıp sıkılmazlar?

İnsanlığı terketmenin tezahürü demek böyle oluyormuş!

Hırsları yüzünden en vahşî ve en acımasız yaratıktan da beter olan bu güruha bakın, memleketin nasıl bir uçurumun kenarından döndüğünü görün ve şayet seçimi kazanıp da iktidara gelebilseler idi neler yapabileceklerini hayâl etmeye çalışın. Ama insan olduğunuz için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, o seviyeye inemezsiniz! İçerisinde insaniyetin zerresi kalmış olanın, hayallerinde bile bu kadar pespayeleşebilmesi mümkün değildir!

Böylelerine hayvanat bahçesini lâyık gördüğüm için öncelikle gözümün nûru ve hayatımın neş’esi olan evdeki hayvanlarımdan ve nihayet hayvanlar âleminin tamamından özür dilemem gerekiyor. Malûm zevâta “belhum adal” diyeceğim ama anlamayıp Wikipedia’yı tırtıklayacaklar; başka sözler etsem onların seviyesine inmiş olacağım, dolayısı ile rahatça anlayabilecekleri ifadeyi kullanıp “hayvanat bahçesi sâkinleri” demekle yetiniyorum.

Hayvan tâifesinden tekrar tekrar özür dilerim!

Kaynak: Habertürk

#murat bardakçı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 76
2. Fenerbahçe 32 71
3. Beşiktaş 33 71
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 32 49
8. Trabzonspor 32 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 33 38
11. Sivasspor 33 37
12. Antalyaspor 32 37
13. Kasımpaşa 32 37
14. Ankaragücü 32 36
15. İstanbulspor 32 35
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 32 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 35 75
2. Rizespor 35 67
3. Pendikspor 35 64
4. Sakaryaspor 36 62
5. Bodrumspor 35 61
6. Göztepe 35 59
7. Eyüpspor 35 59
8. Keçiörengücü 35 56
9. Manisa FK 35 56
10. Bandırmaspor 35 54
11. Boluspor 35 52
12. Tuzlaspor 35 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 35 37
15. Erzurumspor 35 36
16. Altınordu 35 34
17. Adanaspor 35 25
18. Denizlispor 35 20
19. Yeni Malatyaspor 35 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 36 69
4. M. United 35 66
5. Liverpool 36 65
6. Brighton 35 58
7. Tottenham 36 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 34 55
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 34 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Valencia 34 37
15. Almeria 34 36
16. Cadiz 34 35
17. Real Valladolid 34 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19
banner23