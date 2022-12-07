Murat Bardakçı, Babacan’a bel altından vurdu!

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı seçimini papa seçimine benzeten Ali Babacan’ın ‘beyaz duman’ ifadesini yazısında konu alan Murat Bardakçı, "Beni, Ali Bey yoldan çıkarttı" diyerek bir testin daha olduğunu açıkladı.

Fox TV Çalar Saat programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, adaylık seçimi için “En sonunda altılı masadan bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde hayırlı olsun diyeceğiz” ifadesinin kullanmıştı. Daha önce TV100’ün Yüzler Kulübü programında aynı ifadeleri kullanan Ali Babacan’ın bu sözleri tartışma konusu oldu.

“EDEBİM MÜSAADE ETMİYOR”

Habertürk Yazarı Murat Bardakçı, “Altılı masadan Ali Babacan’ın sözünü ettiği beyaz duman yükseldi diyelim... Ama, sonrasını açık açık yazmaya edebim müsaade etmiyor!” başlıklı yazısıyla Ali Babacan’ın ‘beyaz duman’ ifadesini konu aldı.

Murat Bardakçı’nın yazısı şöyle:

“Ama 'beyaz duman'dan sonra yapılan ve ayrıntılarını açık açık yazmaya edebimin müsaade etmediği bir iş daha vardır:

Vatikan’daki Sitine Kilisesi’nin bacasından beyaz dumanın görünmesinden hemen sonra, kardinaller yeni Papa’nın bu makama hakikaten geçip geçemeyeceğini belirlemek için adamın bir taraflarını kontrol ederler! Papa seçilen kardinal cübbe giyip alt kısmında yuvarlak bir deliğin bulunduğu özel bir sandalyeye oturur ve kardinallerin en yaşlısı kolunu sandalyenin altına uzatıp söylemesi ayıptır, Papa Hazretleri’nin şeylerinin olup olmadığına bakar, aradığını bulunca da sevinç içerisinde 'Testiculos habet et bene pendentes' diye müjde verir ve kardinaller Papa Hazretleri’nin yüzüğünü öpüp biat etmek için kuyruğa girerler!

‘Testiculos habet et bene pendentes’ ibâresinin tam tercümesini yazmaya kusura bakmayın ama edebim müsait değil; sadece ‘Maaşallah, takım taklavat yerinde’ meâlinde Latince bir söz olduğunu söylemekle yetineceğim...”

‘KADIN PAPA’ İLE GELEN ‘TESTİS MUAYENESİ’

Murat Bardakçı, Bu testin uygulamaya, kardinallerin “Sekizinci John” diye ilan ettikleri bir ‘kadın papa’nın neden olduğunu yazdı. Bardakçı, kadının doğurmasıyla gerçeğin ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

“Kırmızı cüppeli ve külâhlı yaşlı-başlı kardinallerin yeni Papa’nın bir tarafını böyle kurcalamalarının sebebi vardır: 853 senesinde Joan adında bir kadını erkek zannederek Papa seçip “Sekizinci John” unvanını vermişler ama kadın birkaç ay sonra âyinin ortasında pat diye doğuruverince rezil olup hem kadını hem de bebeğini hemen orada parçalamış ve bundan böyle seçilecek Papalar’ın erkek olduklarını garantiye almak maksadıyla bu testis muayenesi âdetini getirmişlerdir!

Ali Babacan’ın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini Papa seçimine benzeterek “Altılı masadan bir beyaz duman tütecek ve diyeceğiz ki hayırlı olsun” sözleri bana işte bu malûm muayeneyi hatırlattı...”

“BENİ, ALİ BEY YOLDAN ÇIKARTTI”

“Beyaz duman tüttü diyelim ama sonrasında ne yapılacak? Tövbe yarabbi tövbeeeee! Estağfirullaaaaah, nesteuzübillâââââh...!” ifadeleriyle tepkisini dile getiren Murat Bardakçı, bu yazının vebalinin Babacan’a ait olduğunu belirterek, “Bugün böyle ayıp şeyler yazmamın vebâli hem vallahi, hem billâhi bana ait değil! Beni, muhafazakâr camiadan gelip de altılı masayı Papa seçimine benzetip beyaz duman yükseleceğini söyleyen Ali Bey yoldan çıkarttı!”

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