banner38

Murat Bardakçı, Babacan’a bel altından vurdu!

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı seçimini papa seçimine benzeten Ali Babacan’ın ‘beyaz duman’ ifadesini yazısında konu alan Murat Bardakçı, “Altılı masadan Ali Babacan’ın sözünü ettiği beyaz duman yükseldi diyelim... Ama, sonrasını açık açık yazmaya edebim müsaade etmiyor!” başlıklı yazısıyla Ali Babacan’ın ‘beyaz duman’ ifadesini konu aldı.

Gündem 07.12.2022, 17:11 07.12.2022, 17:14

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı seçimini papa seçimine benzeten Ali Babacan’ın ‘beyaz duman’ ifadesini yazısında konu alan Murat Bardakçı, "Beni, Ali Bey yoldan çıkarttı" diyerek bir testin daha olduğunu açıkladı.

Fox TV Çalar Saat programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, adaylık seçimi için “En sonunda altılı masadan bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde hayırlı olsun diyeceğiz” ifadesinin kullanmıştı. Daha önce TV100’ün Yüzler Kulübü programında aynı ifadeleri kullanan Ali Babacan’ın bu sözleri tartışma konusu oldu.

“EDEBİM MÜSAADE ETMİYOR”

Habertürk Yazarı Murat Bardakçı, “Altılı masadan Ali Babacan’ın sözünü ettiği beyaz duman yükseldi diyelim... Ama, sonrasını açık açık yazmaya edebim müsaade etmiyor!” başlıklı yazısıyla Ali Babacan’ın ‘beyaz duman’ ifadesini konu aldı.

Murat Bardakçı’nın yazısı şöyle:

“Ama 'beyaz duman'dan sonra yapılan ve ayrıntılarını açık açık yazmaya edebimin müsaade etmediği bir iş daha vardır:

Vatikan’daki Sitine Kilisesi’nin bacasından beyaz dumanın görünmesinden hemen sonra, kardinaller yeni Papa’nın bu makama hakikaten geçip geçemeyeceğini belirlemek için adamın bir taraflarını kontrol ederler! Papa seçilen kardinal cübbe giyip alt kısmında yuvarlak bir deliğin bulunduğu özel bir sandalyeye oturur ve kardinallerin en yaşlısı kolunu sandalyenin altına uzatıp söylemesi ayıptır, Papa Hazretleri’nin şeylerinin olup olmadığına bakar, aradığını bulunca da sevinç içerisinde 'Testiculos habet et bene pendentes' diye müjde verir ve kardinaller Papa Hazretleri’nin yüzüğünü öpüp biat etmek için kuyruğa girerler!

‘Testiculos habet et bene pendentes’ ibâresinin tam tercümesini yazmaya kusura bakmayın ama edebim müsait değil; sadece ‘Maaşallah, takım taklavat yerinde’ meâlinde Latince bir söz olduğunu söylemekle yetineceğim...”

‘KADIN PAPA’ İLE GELEN ‘TESTİS MUAYENESİ’

Murat Bardakçı, Bu testin uygulamaya, kardinallerin “Sekizinci John” diye ilan ettikleri bir ‘kadın papa’nın neden olduğunu yazdı. Bardakçı, kadının doğurmasıyla gerçeğin ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

“Kırmızı cüppeli ve külâhlı yaşlı-başlı kardinallerin yeni Papa’nın bir tarafını böyle kurcalamalarının sebebi vardır: 853 senesinde Joan adında bir kadını erkek zannederek Papa seçip “Sekizinci John” unvanını vermişler ama kadın birkaç ay sonra âyinin ortasında pat diye doğuruverince rezil olup hem kadını hem de bebeğini hemen orada parçalamış ve bundan böyle seçilecek Papalar’ın erkek olduklarını garantiye almak maksadıyla bu testis muayenesi âdetini getirmişlerdir!

Ali Babacan’ın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini Papa seçimine benzeterek “Altılı masadan bir beyaz duman tütecek ve diyeceğiz ki hayırlı olsun” sözleri bana işte bu malûm muayeneyi hatırlattı...”

“BENİ, ALİ BEY YOLDAN ÇIKARTTI”

“Beyaz duman tüttü diyelim ama sonrasında ne yapılacak? Tövbe yarabbi tövbeeeee! Estağfirullaaaaah, nesteuzübillâââââh...!” ifadeleriyle tepkisini dile getiren Murat Bardakçı, bu yazının vebalinin Babacan’a ait olduğunu belirterek, “Bugün böyle ayıp şeyler yazmamın vebâli hem vallahi, hem billâhi bana ait değil! Beni, muhafazakâr camiadan gelip de altılı masayı Papa seçimine benzetip beyaz duman yükseleceğini söyleyen Ali Bey yoldan çıkarttı!”

Odatv.com

#murat bardakçı #altılı masa #Ali Babacan
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23