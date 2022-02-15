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Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan adliyeye gelerek teslim oldu.

Gündem 15.02.2022, 12:31
Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada haklarında verilen karar istinaf tarafından onanan eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, cezaevine gönderildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Eylül 2020'de sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın ise 3 yıl 9'ar ay hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022'de onandı.

Söz konusu onama kararı üzerine haklarında verilen hüküm kesinleşen sanıklardan Pehlivan ve Ağırel, infaz işlemlerinin yapılması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Avukatları eşliğinde infaz savcılığına çıkan Pehlivan ve Ağırel, kimliklerini görevlilere teslim ederek bir süre işlemlerin tamamlanmasını bekledi.

Bu sırada basın mensuplarına açıklama yapan Pehlivan, "Fiilden ziyade failin hedef alındığı bir davaydı bu. Sadece gazetecilik yaptığımız için tekrar cezaevine giriyoruz. Bu karanlık günlerin geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Dönüp dolaşıp tarihin bizi haklı çıkardığını herkes görecek. Bir dakika dahi yatmamamız gerekiyor. İnfaz Kanunu gereği hemen serbest kalmamız, hatta cezaevine dahi girmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Murat Ağırel de "Yapılanların ve yapılmaya çalışılanların gayesini biliyoruz. Yargılandığımız dava sadece sonuç, sebepleri başka. Biz bu sebeplere boyun eğmeyeceğiz." dedi.

İnfaz savcılığındaki işlemleri tamamlanan Pehlivan ile Ağırel, polis nezaretinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Barış Terkoğlu'nun aralarında bulunduğu bir grup gazeteci de arkadaşlarına destek vermek için adliyeye geldi.

- Davanın geçmişi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı dava, 9 Eylül 2020'de karara bağlanmıştı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, eski Odatv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barış Pehlivan ve gazeteci Hülya Kılınç'a da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası vermişti.

Sanık Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine karar veren mahkeme, ayrıca tüm sanıkların "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan ayrı ayrı beraatini kararlaştırmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve aldıkları cezayı göz önüne alarak sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliyelerine, savunması alınamayan firari sanık Erk Acarer'in dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

#murat ağırel #barış pehlivan
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