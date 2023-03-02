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Mukaddes Erva bulundu mu?

Mukaddes Erva, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında kaybolan çocuklardan biri olarak biliniyor. Ailesi, enkaz altından kurtarıldığına dair görüntüleri paylaştı. Peki, Mukaddes Erva nerede, bulundu mu?

Gündem 02.03.2023, 17:00
Mukaddes Erva bulundu mu?

Mukaddes Erva bulundu mu, bir haber var mı soruları merakla soruluyor. Kahramanmaraş merkezli depremden sonra enkaz altından kurtarıldıktan sonra bir ambulansa kadar götürüldüğü görülen Mukaddes Erva'nın akıbeti merak ediliyor. 

Mukaddes Erva'nın ailesi, 6 yaşındaki kızlarının depremden sonra bir şahıs tarafından ambulansa kadar götürüldüğünü söylüyor. Hatta bu anlara ait görüntüleri de polise vermiş durumda. Aile depremden sağ olarak kurtulmanın sevincini yaşayamıyor. Çünkü günlerdir kızlarından haber alamıyor. Peki, Erva'dan bir haber var mı, son durum nedir?

MUKADDEZ ERVA BULUNDU MU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu Aktaş ailesinin bireyleri, enkaz altında kaldı. Abdullah Aktaş 10, kızı Mukaddes Erva 6 saat sonra enkazdan sağ çıkarılırken, eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (22) ve kuzeni İkra Süme (22) ise hayatını kaybetti. Abdullah Aktaş, kendisinden 4 saat önce enkazdan çıkarılan ve komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine teslim edildiği söylenen kızı Mukaddes Erva'dan bir daha haber alamadı. Kahramanmaraş ve çevre illerin yanı sıra hastanelerden adliyelere, bakanlıklardan emniyete kadar gitmediği yer kalmayan Abdullah Aktaş, kızından ize rastlayamadı. Adliyede kimliği tespit edilemeyen kız çocuklarının fotoğraflarına tek tek bakan Aktaş, en son DNA eşleşmesinden de sonuç alamadı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçmesinin ardından Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü. Ambulansa sağlık görevlisi tarafından başka çocuğun götürüldüğü de görüntüde yer aldı. Ambulansın daha sona hareket etmesi, görüntüye yansıdı.

DHA'ya konuşan baba Abdullah Aktaş, kızının kayıp olduğuna ilişkin haberlerin ardından komşusunun akrabasının kendisini aradığını söyleyerek, "'Çocuğu ben götürdüm, biz verdik ambulansa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin önünde' dedi hatta Mukaddes Erva'ya çikolata yedirip su içirmiş. 'Çocuk biraz halsizdi; ama herhangi bir sağlık problemi yoktu' dedi. 'Çocuk yaşıyor, endişe etmeyin siz. O çocuk size gelecek' dedi. Ben de bunun üzerine belediyenin kameralarına baktırdım. Kameralarda kızımın bindirildiği ilk aracı tespit ettik. Sonra çocuğu alıp da ambulansa verdiklerini gördük. Oradan artık araçtaki biri mi yoksa oradan biri mi yardım etti; onu bilmiyoruz ama ambulansa bindirildiğini kameralarda gördük" dedi.

"GÖRÜNTÜYÜ EMNİYETE VERDİM"

Kızının bulunduğu araçtakilerden birinin önce sağlık görevlilerine yaralı alıp alamayacaklarını sorduğunu, bunun üzerine kızının ambulansa götürüldüğünü anlatan Aktaş, "Kızım bindirildikten sonra ambulans hareket ediyor. Kahramanmaraş'ta 'Madalyalı kavşak' dediğimiz yere kadar ambulansın takibi kameralardan görülüyor. Ondan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne mi, havalimanına mı yoksa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne mi; nereye gittiğini bilmiyoruz. Şu an araştırma peşindeler. Bu görüntüleri, emniyete teslim ettim. Şu an ne aşamadalar bilmiyoruz. Çocuğumuzun alındığını kendi gözlerimizle gördük. Komşularım ambulansa verildiğini söylüyordu ama içimizde her zaman bir şüphe vardı, acaba verdiler mi, diye. Ama bu kamera görüntülerini elde ettikten sonra tamamen üzerimizden o korku ve endişe kalktı" diye konuştu.

Kızının bulunmasını isteyen baba Aktaş, "Bize bir an önce çocuğumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Ben 4 cenazeyi verdim; ama bu daha ağır bastı. Araçta bulunan abla çocuğun üzerinde papatya renkli sarı-beyaz eşofman takımının olduğunu söyledi. O eşofman takımını da biliyorum. Eşim kendisi dikmişti. O ıslandığı için onu çıkartmış bir tane kapüşonlu mont giydirdiğini söyledi. Arabada üşüyormuş. Artık kızıma kavuşmak istiyorum" dedi.

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