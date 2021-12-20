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Muharrem Sarıkaya'nın ilk vukuatı değilmiş!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın yayın esnasında İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir'e attığı tokatın yankıları sürüyor. Habertürk’ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay da Muharrem Sarıkaya'nın kendilerine şiddet uyguladığını dile getirdi. Aslı Işık, 7 aylık hamile olduğu sırada Sarıkaya'nın kendisini itip oturduğu sandalyeden düşürdüğünü ifade etti.

Gündem 20.12.2021, 12:03
Muharrem Sarıkaya'nın ilk vukuatı değilmiş!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaparken İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Ahmet Demir'e tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler sürüyor.

Sarıkaya'nın Ahmet Demire'e uyguladığı şiddetin ilk olmadığı, geçmişte başka çalışma arkadaşlarına da saldırdığı ortaya çıktı.

Habertürk’ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay da Muharrem Sarıkaya'nın kendilerine şiddet uyguladığını dile getirdi.

"Kayıt olmadığı için benden özür dilemedin tabii"

Sarıkaya’nın Twitter’daki özür açıklamasını alıntılayan Gazeteci Atalay, "Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi’ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin" ifadelerini kullandı.

"Sarıkaya'nın rutin hareketi bu"

Habertürk’ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ise Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 7. 8.2009" dedi.

"Hamileyken şiddet gördüm"

Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayıyla ilgili Dijital Gaste’ye konuşan Habertürk Ankara bürosu eski muhabiri Aslı Işık, Muharrem Sarıkaya’nın uzun bir süre mobbingine maruz kaldığını ve hamileyken şiddet gördüğünü öne sürdü.

"Hışımla gelip sandalyeden itti"

Işık, Habertürk’ün Ankara’daki haber merkezinde yaşadığı şiddeti şöyle anlattı:

"Putin 7 Ağustos’ta Ankara’ya gelmişti. Basın toplantısını izlemeye başka bir muhabir gönderdiler. Sonrasında ise gece 10 gibi, yardımcısı Ahmet Dirican haberi benim yazmamı istedi. Ben de izlemediğim bir haberi nasıl yazacağım deyince, Sarıkaya uzaklardan hışımla gelip beni oturduğum sandalyeden iterek düşürdü."

"Birçok yönetici olaya sessiz kaldı"

Şiddet gördüğü esnada büroda birçok muhabir ve yönetici yardımcılarının bulunduğunu belirten Işık, "Olay, gece 10 sularındaydı. O sırada birçok muhabir ve Sarıkaya'nın yardımcıları da büroda bulunuyordu. Birçoğu olayı gördü... Hamile olduğum için sürekli mobbing uyguluyordu. Günde 4 işe gönderiyordu ve eşim işsiz olduğu için mecbur olduğumu bilerek istifaya zorluyordu. Çok uzun ve yorucu bir süreç oldu, 3,5 yıl dayandım. Dava açtım hem işe iade hem tazminat aldım. Ama mobbingde avukat şahit istedi" diye konuştu.

"Süt iznimi kullandırtmadılar"

Yaşadığı mobbing nedeniyle mesleğinden soğuduğunu ve işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Işık, “Bu süreçte olmayan şeylerden defalarca savunmamı istediler haklı gerekçe olmadığı için işten çıkaramadılar. Süt iznimi kullandırtmadılar. Çok üzüntü verici bir süreçti. Kısaca bir hayatın üstünü örtmek istediler ki bir bakıma örttü de medyadan soğudum ve mesleğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.

"Mesleğimi bırakmak zorunda kaldım"

Işık, gazeteciliği bırakma sebebini ise şu sözlerle aktardı:

"Bu meslek bana insanların haklarının peşinde koşarken, kendi haklarını korumaktan aciz olma çaresizliğini hep yaşatmıştır. Yanlış anlaşılmasın, kendi adıma hak arayışından hiç vazgeçmedim. Sadece duyarsız insanların çoğunlukta olduğu bir meslekte kalmak istemedim."

#Muharrem Sarıkaya
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