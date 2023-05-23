Muharrem İnce'yi sonunda hastanelik ettiler
Muharrem İnce, seçim sürecinde yaşadığı olumsuzluklar sonrasında hastanelik oldu. Önceki gün hastaneden bir fotoğraf paylaşan İnce, "İyi olduğunu" söyledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, sindirim sistemi rahatsızlığı için gittiği hastanede bazı tetkikler yapıldığı belirtildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
İnce, paylaşımında hastanede bulunduğu sırada çekilen fotoğrafa da yer verdi.
İnce'nin, hastanede sindirim sistemi rahatsızlığına ilişkin bazı tetkikler yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.
Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim. pic.twitter.com/hd8RJts1rn— Muharrem İNCE (@vekilince) May 22, 2023
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