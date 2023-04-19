Muharrem İnce 'saygısızlığı' affetmedi
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de kendisine yöneltilen soruya sinirlenerek sert tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Program sırasında Muharrem İnce'ye "Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?" diye soruldu.
Bu soruya sert tepki veren İnce, şunları söyledi: "Ne demek çekilse ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok anti demokratik bir şey. İnsani değil bu. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Demokratik hakkımı kullanıyorum. 114 bin kişi seçim kuruluna gitmiş imza vermiş.
"SAYGISIZLIK BU"
Peki 2018'de niye çekilmedi Meral Akşener. Temel Karamollaoğlu madem o kadar çok biliyor niye benim lehime çekilmedi. Kılıçdaroğlu o zaman niye Meral Hanım'dan çekilmesini istemedi. Bana gelince çekilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Seçime gidiyoruz, oy pusulaları basıldı. Saygısızlık bu."
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|69
|2. Fenerbahçe
|27
|60
|3. Beşiktaş
|28
|56
|4. A.Demirspor
|28
|51
|5. Başakşehir
|27
|45
|6. Trabzonspor
|28
|45
|7. Kayserispor
|28
|44
|8. Karagümrük
|28
|40
|9. Konyaspor
|28
|39
|10. Antalyaspor
|27
|32
|11. Alanyaspor
|29
|32
|12. Kasımpaşa
|28
|32
|13. Sivasspor
|28
|31
|14. Ankaragücü
|27
|28
|15. Giresunspor
|27
|27
|16. İstanbulspor
|27
|27
|17. Gaziantep FK
|28
|25
|18. Ümraniye
|28
|23
|19. Hatayspor
|27
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|31
|60
|3. Pendikspor
|31
|57
|4. Eyüpspor
|32
|57
|5. Sakaryaspor
|32
|55
|6. Göztepe
|31
|53
|7. Bodrumspor
|31
|52
|8. Keçiörengücü
|31
|50
|9. Bandırmaspor
|31
|50
|10. Manisa FK
|31
|48
|11. Boluspor
|31
|47
|12. Tuzlaspor
|31
|34
|13. Altay
|32
|32
|14. Altınordu
|31
|32
|15. Erzurumspor
|31
|30
|16. Gençlerbirliği
|31
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|31
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|31
|74
|2. M.City
|30
|70
|3. M. United
|30
|59
|4. Newcastle
|30
|56
|5. Tottenham
|31
|53
|6. Aston Villa
|31
|50
|7. Brighton
|29
|49
|8. Liverpool
|30
|47
|9. Brentford
|31
|43
|10. Fulham
|30
|42
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|31
|36
|13. Wolves
|31
|34
|14. Bournemouth
|31
|33
|15. West Ham United
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|29
|17. Everton
|31
|27
|18. Nottingham Forest
|31
|27
|19. Leicester City
|31
|25
|20. Southampton
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|73
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Atletico Madrid
|29
|60
|4. Real Sociedad
|29
|51
|5. Real Betis
|29
|48
|6. Villarreal
|29
|47
|7. Athletic Bilbao
|29
|43
|8. Rayo Vallecano
|29
|40
|9. Girona
|29
|38
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Mallorca
|29
|37
|12. Celta Vigo
|29
|36
|13. Sevilla
|29
|35
|14. Real Valladolid
|29
|32
|15. Getafe
|29
|31
|16. Cadiz
|29
|31
|17. Almeria
|29
|30
|18. Valencia
|29
|27
|19. Espanyol
|29
|27
|20. Elche
|29
|13