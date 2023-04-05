Muharrem İnce'den gövde gösterisi
Anketlerde muhalefetin korkulu rüyası olmaya başlayan İnce'nin Anıtkabir ziyareti ise "gövde gösterisi" olarak yorumlandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı uharrem İnce'nin Ankara'da düzenlediği Anıtkabir ziyaretine on binlerce kişi katıldı. Anketlerde muhalefetin korkulu rüyası olmaya başlayan İnce'nin Anıtkabir ziyareti ise "gövde gösterisi" olarak yorumlandı.
İnce, ziyaretle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise şu notu düştü:
İngiliz Daily Mail 8 Haziran 1920 tarihinde yazmış “Asi Mustafa Kemal” , 14 Haziran 1920 tarihinde yazmış “Küstah Kemal” …
İngiliz Reuters 5 Nisan 2023 tarihinde yazmış “Ayrılıkçı İnce”…
Bugün ben de Anıtkabir Anı Defteri’ne şunları yazdım:
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasınıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim.
Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız.
Ruhunuz şad olsun.
İngiliz Daily Mail 8 Haziran 1920 tarihinde yazmış “Asi Mustafa Kemal” , 14 Haziran 1920 tarihinde yazmış “Küstah Kemal” …— Muharrem İNCE (@vekilince) April 5, 2023
İngiliz Reuters 5 Nisan 2023 tarihinde yazmış “Ayrılıkçı İnce”…
Bugün ben de Anıtkabir Anı Defteri’ne şunları yazdım:
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda,… pic.twitter.com/TnAYaSlhuS
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