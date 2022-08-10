Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de yaptığı açıklamada 6’lı İttifakı hedef aldı.

İnce, "Şunu söyleyeyim 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” diye konuştu.

“CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyorlar”

CHP’ye yüklenen Muharrem İnce, “Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bizi haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.

“Siyaset yumrukla değil dil ve beyinle yapılır”

Gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'u da eleştiren İnce, "Cemal Enginyurt’a gelince, kendini ringde zannediyor. Meclisi de ring zannediyor, stüdyoyu da ringe zannediyor, her yeri ring zannediyor. Ona da yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneriyorum. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır” diye konuştu.