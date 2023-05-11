Muharrem İnce adaylıktan çekildi
Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, seçime iki gün kala adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Gündem 11.05.2023, 14:16
Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
İnce, "Saraydan para aldı çekilemez diyenlere sesleniyorum. Adaylıktan çekiliyorum" dedi.
İnce, FETÖ üyelerinin kendisi hakkındaki montaj kasetleri nedeniyle son iki gündür zorlu süreçlerden geçiyordu.
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