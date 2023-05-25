Muharrem İnce 2. tur kararını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde kimi destekleyeceğine dair merakla beklenen kararını verdi.

İnce başkanlığında toplanan MYK'den "tarafsız kalma" kararı çıktı.

Memleket Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.

Birgün'de yer alan habere göre, İnce'nin toplantıda, "Çekildigimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değlldir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.