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Muhammed Muhtar Eş-Şankıti: İslam aleminin başı Anadolu

İstanbul’daki “21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu”na birçok önemli isim katıldı. Yeni Şafak’a konuşan siyaset bilimci Muhammed Muhtar Eş-Şankıti, “İslam alemini bir kuşa benzetirsek, başı Anadolu, kalbi Mekke, Medine ve Kudüs, kanatları Afrika ve Asya’dır” yorumunu yaptı.

Gündem 07.11.2022, 07:52
Muhammed Muhtar Eş-Şankıti: İslam aleminin başı Anadolu

AK Parti’nin iktidara gelişinin 20’nci yılı nedeniyle İstanbul’da düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu dün sona erdi. Foruma Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, Afganistan, Fransa, İngiltere, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya, Katar, Lübnan, Moritanya, Norveç, Pakistan, Rusya, Singapur, Sırbistan, Ukrayna ve Ürdün’ün de bulunduğu ülkelerden önemli konuşmacılar katıldı. Türkiye’nin 21’inci yüzyıl siyasetine yön verdiğini kaydeden katılımcılar, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu.

İSLAM ÜLKELERİNİN ÖNCÜSÜ

- Siyaset bilimci ve Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed Muhtar Eş-Şankıti: Türkiye stratejik olarak büyük öneme sahip. Dünya bu gücü, Rusya-Ukrayna krizinde gördü. İki taraf arasındaki gerginlikte başarılı bir rol oynadı. Bunun en önemli sebebi coğrafi konumu. Türkiye’nin tarihi Osmanlı’ya dayanıyor. Osmanlı’nın yönetiminde Balkan, Asya ve Arap coğrafyası olmak üzere 3 kol bulunuyordu. Anadolu’dan başlayıp diğer bölgelere yayılan bir politikası vardı. İşte bu tarih, 100 sene sonra yeniden zuhur ediyor. Türkiye bölgenin kalbi ve İslam ülkelerinin öncüsü oldu. İslam alemini bir kuşa benzetirsek, başı Anadolu, kalbi Mekke, Medine ve Kudüs, kanatları da Afrika ve Asya’dır. Dilerim ki AK Parti 20 yıldır süren çizgisini devam ettirmeyi başarır.

SİYASİ AÇIDAN ÖNEMLİ BİR ÖRNEK

- Afganistan Parlamentosu eski Meclis Sözcüsü Fawzia Koofi: Ülkemde eskiden kadınlar mecliste yüzde 27 oranında temsil ediliyorken, şimdi hükümette tek kadın bulunmuyor. Afganistan ve Türkiye’de kadınlar aynı tarihte üniversiteye gitmeye başladılar ama Türk kadınları çok ilerledi. Benim ülkemde kadınların toplumun bir parçası olmasının önü kesildi. Onları İslam’ın en önemli vecibelerinden olan eğitim hakkından uzaklaştırmak İslam’la çelişiyor. Türkiye siyasi süreç açısından çok önemli bir örnek.

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