Muhalif yazardan "Altılı Masa"ya ağır sözler

Hükümet karşıtı yazılarıyla bilinen muhalif yazar Soli Özel, "Altılı Masa" ve HDP ittifakına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Ruşen Çakır'ın sunduğu programın yorumcularından Soli Özel, altılı masanın parti genel başkanlarının ve iki büyükşehrin belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı formülü ile güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine sert eleştiriler getirdi.

Özel, Millet İttifakı'nın seçim programını gerçekçilikten uzak bulduğunu ifade etti.

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yazılarıyla ve konuşmalarıyla reddeden gazeteci yazar Soli Özel, Ruşen Çakır'ın Medyascope'ta sunduğu programda "7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı" formülülünü yerden yere vurarak "O bir felaket" yorumunda bulundu. Özel sözlerine şöyle devam etti:

"O bir felaket... Aslında Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki son mutabakatta iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı formül işi nereye getiriyordu? İşi farklı bir mecraya getiriyordu. Ve bence doğru bir mecraya getiriyordu. Bunun belki bir tarafında Meral Hanım'ın tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma hedefi vardı.

Ama daha önemlisi şu, ne vadediyor bize Millet İttifakı? Diyorlar ki, 'Biz sizi 2 sene içerisinde parlamenter rejime döndüreceğiz'... Parlamenter rejime döndürmeyi birinci siyasi hedefi haline getiren ittifakın, o ittifakı oluşturan partilerin başkanları niye Meclis'te olmayacaklar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar? Biri bana söylesin... O zımnen bize, 'Asıl iktidar orada, biz Meclis'i pek önemsemiyoruz. Meclis el kaldırıp indirenlerin yeridir. Biz de onlara ne yapılması gerektiğini' söylüyor.

Bu Meclis'e saygısızlıktır. Meclis'e bu kadar saygısız olanların da tutup Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceklerine ben inanmam. Geçirseler de onun neye benzeyeceğini şurada edep dahilinde söylemek istemem. Benim görüşüm bu. Orada, Meclis'te olursunuz ve parlamenter sisteme geçişin yolunu hazırlarsınız."

Yazar Soli Özel, açıklamasının devamında ikinci bir ihtimalin üzerinde durup, altılı masadaki bazı partilere de "beş para etmez" dedi. Özel'in konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

"Bir de sorum şu... Kaybettiler diyelim, ne olacak? Seçilemedi Kemal Kılıçdaroğlu... Şu oldu ya da bu oldu... Seçilemedi... Hepsi Meclis dışında kalacaklar... O partiler kalacak mı? Zaten beş para etmiyor çoğu... Yani alayını toplasanız bir CHP etmiyor. O zaman hani parlamenter sistem önerisi falan ne olacak? Ya Meral Hanım'ın Fatih Altaylı'ya söylediği, 'Biz orada olacağız...' falan filan... Ya mantığı yok ki bunun... Parlamenter sisteme dönecek olanlar, partilerinin başında parlamentoda yer alır..."