Muhalefette liste krizi büyüyor

Muhalefetin liste krizi giderek büyüyor. Millet İttifakı'nın bileşenleri arasında bulunan SP, Deva ve Gelecek partileri liste konusunda uzlaşma sağlayamadı. Uzlaşma sağlanamadığı haberini ise Karamollaoğlu verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için ''üçlü ittifak'' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını söyledi.

Sözcü TV'de konuşan Karamollaoğlu, ''Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, "DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim.' dedi. Biz de bu mantıklı olmaz dedik. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı ''İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik" diye konuştu.

DEVA İLE CHP DE ANLAŞAMADI

Gelen son bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'ndan daha önce 20 milletvekili sözü alan Deva Partisi de şu anda sadece 5 milletvekiline razı edilmek istiyor; ancak parti yönetimi bunu kabul etmiyor.

MUHARREM İNCE 10 NİSAN'I İŞARET ETMİŞTİ

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, daha önce katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı: "Öneriyorum, 1 yıldır bağırıyorum. 6'lı Masa Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı yapsın, sandık güvenliği için bütün muhalefet partileri hepimiz bir araya gelelim sandıkları koruyalım diyorum. Mesela Kırşehir bizim olsun, biz koruyalım sandıkları. 200 bin sandığı birlikte koruyalım. Bunu söylüyorum, hala karşılık bulmadı. 10 Nisan'da listeler açıklandığında göreceksiniz. Benim kehanetlerim var ya, dolar 10 lira olacak, deprem meselesi, 3 Mart'ta görürsünüz diyorum ya. Bana 'bölücü' diyenlere '10 Nisan akşamı görüşürüz' diyorum. Yandı gülüm keten helva."