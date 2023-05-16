banner38

Muhalefette istifalar peş peşe geldi

Muhalefetin seçim hezimetinden sonra ilk istifalar da gelmeye başladı. İlk istifa CHP'den, ikincisi İyi Parti'den geldi.

Gündem 16.05.2023, 00:12 16.05.2023, 00:17
Muhalefette istifalar peş peşe geldi

Seçim yenilgisi sonrasında muhalefette istifa furyası başladı. 

CHP'Lİ ONURSAL ADIGÜZEL İSTİFA ETTİ

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden ayrıldığını açıkladı

14 Mayıs seçimlerinde sonuçların aktarılmasıyla ilgili olarak eleştirilerin odağında olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden görevden ayrıldığını açıkladı.

Adıgüzel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Onursal Adıgüzel (d. 1985, Malatya) Türk siyasetçi.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli özel sektör firmalarında endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Şubat 2018'den 2023'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.[1] 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Adıgüzel evli, bir çocuk babasıdır.

BİR İSTİFA DA İYİ PARTİ'DEN

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" diyen Kadıoğlu, "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, özetle, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.

ÖZCAN KADIOĞLU KİMDİR?

Özcan Kadıoğlu, 1 Ağustos 1968 tarihinde Burdur’un Bucak ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bucak'ta tamamladı. 1986 – 1990 yılları arasında Ankara’da Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1990 - 1995 yılları arasında yine Gazi Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek lisansını yaptı. Özcan Kadıoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara'da 4 yıl öğretmenlik yaptı. 1995 yılında öğretmenlik mesleğinden ayrılarak ticaret hayatına başladı ve halen devam ediyor. Özcan Kadıoğlu, Dünya Gazetesi’ndeki ekonomi yazılarıyla tanınıyor.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 73
2. Fenerbahçe 31 68
3. Beşiktaş 32 68
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 31 51
6. Kayserispor 32 49
7. Trabzonspor 31 48
8. Konyaspor 32 46
9. Karagümrük 31 44
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 31 35
14. İstanbulspor 31 35
15. Kasımpaşa 31 34
16. Giresunspor 31 28
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 31 25
19. Hatayspor 31 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 34 75
2. Rizespor 34 66
3. Sakaryaspor 35 62
4. Pendikspor 34 61
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 34 58
7. Göztepe 34 58
8. Bandırmaspor 34 54
9. Keçiörengücü 34 53
10. Manisa FK 34 53
11. Boluspor 34 49
12. Tuzlaspor 34 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 34 34
15. Altınordu 34 34
16. Erzurumspor 34 33
17. Adanaspor 34 25
18. Denizlispor 34 17
19. Yeni Malatyaspor 34 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 35 66
4. M. United 35 66
5. Liverpool 36 65
6. Brighton 34 58
7. Tottenham 36 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 34 55
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 34 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Valencia 34 37
15. Almeria 34 36
16. Cadiz 34 35
17. Real Valladolid 34 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19
banner23