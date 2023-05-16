Muhalefette istifalar peş peşe geldi

Seçim yenilgisi sonrasında muhalefette istifa furyası başladı.

CHP'Lİ ONURSAL ADIGÜZEL İSTİFA ETTİ

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden ayrıldığını açıkladı

14 Mayıs seçimlerinde sonuçların aktarılmasıyla ilgili olarak eleştirilerin odağında olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden görevden ayrıldığını açıkladı.

Adıgüzel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR? Onursal Adıgüzel (d. 1985, Malatya) Türk siyasetçi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çeşitli özel sektör firmalarında endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekilidir. Şubat 2018'den 2023'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.[1] 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Adıgüzel evli, bir çocuk babasıdır.

BİR İSTİFA DA İYİ PARTİ'DEN

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" diyen Kadıoğlu, "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, özetle, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.